Trei cetățeni străini au fost trimiși în judecată, după ce 6 kilograme de droguri tip PVP „sare”au fost găsite la vama Leușeni, în martie 2026. Aceștia ar putea sta până la 15 ani la închisoare.

Potrivit PCCOCS, în dosarul de droguri sunt vizați doi tineri cu vârste de 22 și 26 de ani din Micolaiv – Ucraina și o femeie de 41 de ani din Kiev – Ucraina. Drogurile erau aduse din Polonia.

Ulterior, femeia le-a camuflat sub căptușeala unei valize transmise printr-un microbuz de rută Iași – Chișinău, sub supravegherea altei învinuite cu rol de pasageră, cu privire la care urmărirea penală continuă.

Drogurile au fost ridicate la vama Leușeni

Drogurile au fost ridicate la vama Leușeni, înainte să ajungă la Chișinău, Bălți și Ungheni – locații în care inculpata plasa dozele de droguri în ascunzișuri, pentru ca să fie preluate de către clienți.

Ulterior, procurorii au desfășurat percheziții la domiciliile din Chișinău în care acestea ar fi urmat să fie depozitate. Acolo, au fost ridicate și alte două tipuri de droguri – amfetamină și marijuana, care ar fi fost aduse de femeia inculpată din Odesa.

Cei trei inculpați, plasați în arest preventiv

La solicitarea procurorilor, cei trei au fost plasați în arest preventiv. Ulterior, Judecătoria Chișinău a dispus plasarea femeii și a unuia din tineri în arest la domiciliu, iar în privința celuilalt inculpat măsura preventivă nu a fost prelungită de instanță. Prin urmare, Curtea de Apela a anulat-o, iar mai apoi a stabilit 30 de zile arest, inculpatul reușind să se ascundă, cu ulterioara lui anunțare în căutare. Ce ține de cel de-al patrulea figurant și altor participanți, urmărirea penală continuă.

Ar putea sta până la 15 ani la închisoare

Potrivit Codului penal, pentru tentativa de contrabandă și trafic de droguri, pedeapsa pentru aceste infracțiuni prevede până la 15 ani închisoare.

Citeste si : Patru cetățeni străini, trimiși în judecată la Chișinău pentru contrabandă cu peste 13 kg de droguri, camuflate în jucării - VIDEO

Potrivit PCCOCS, totul s-a întâmplat în decembrie 2025, atunci când femeile din Ucraina au primit drogurile, le-au porționat și le plasau în ascunzișuri.

Ascundeau drogurile în jucării

O parte din narcotice erau ascunse în jucării, inclusiv de pluș sau într-o mașină de jucărie pe care au învelit-o cu peliculă alimentară, iar apoi într-o cutie de carton. Ulterior, acestea au fost transportate în Polonia prin frontiera Costești-Stânca de alți doi conaționali, o fată și un băiat de 20 și 17 ani, care erau complici.

Peste 13 kilograme de droguri, ridicate după percheziții

Peste 13,4 kilograme de droguri au fost ridicate de procurori în urma perchezițiilor în locuințele în care le depozitau primele două femei învinuite. Acestea urmează să fie nimicite după pronunțarea sentinței de Judecătoria Chișinău.

Este vorba despre narcotice precum: cocaină, PVP „sare”, mephedrone, clophedrone, MDMA, MDMB, ketaminum, methamphetamin.

Potrivit probelor, cele două femei care au primit drogurile camuflate în mașina jucărie, au realizat și o înregistrare video cu drogurile despachetate din mașină, pe care au trimis-o organizatorului grupului criminal.

Totodată, urmărirea penală continuă și în privința altor membri ai grupului criminal organizat. Cei patru ar putea sta la închisoare de la 7 la 15 de ani.