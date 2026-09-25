Agenția Națională de Prevenire și Combatere a Violenței împotriva Femeilor și a Violenței în Familie s-a autosesizat în cazul celor două femei găsite moarte într-un lan de porumb din raionul Rezina. Instituția spune că va colecta informații de la autoritățile responsabile și va verifica dacă au existat anterior sesizări sau semnale privind acte de violență, dar și cum au intervenit instituțiile în acest caz.

„Moartea a două femei în circumstanțe care ridică suspiciunea unui dublu femicid este o tragedie care ne îndurerează profund. Transmitem sincere condoleanțe familiei și celor apropiați”, se arată în postarea ANPCV.

Instituția anunță că s-a autosesizat și colectează informații despre eventualele sesizări anterioare de violență și intervențiile autorităților.

ANPCV spune că va analiza inclusiv istoricul cazului, pentru a stabili dacă au existat sesizări sau semnale anterioare privind acte de violență și care au fost intervențiile autorităților.

Două persoane, găsite moarte într-un lan de porumb din raionul Rezina

Cele două femei au fost găsite decedate pe 19 septembrie, într-un lan de porumb dintr-o localitate din raionul Rezina. Corpurile se aflau în stare avansată de putrefacție.

Poliția mai precizează că femeile nu fuseseră declarate dispărute anterior, astfel că autoritățile nu fuseseră sesizate în legătură cu dispariția lor.

Un bărbat a fost reținut

Bărbatul de 51 de ani a fost reținut în urma investigațiilor, iar pe 23 septembrie instanța a dispus plasarea acestuia în arest preventiv pentru 30 de zile. El este suspectat de implicare în moartea celor două femei și beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri definitive.

Citeste si : Șocant. Două persoane, găsite moarte într-un lan de porumb din raionul Rezina. Un bărbat de 51 de ani, reținut și plasat în arest preventiv

Noi detalii în cazul macabru de la Rezina

Poliția a confirmat pentru PRO TV că, anterior, una dintre femei depusese o plângere împotriva bărbatului suspectat acum în acest caz, iar după asta au fost dispuse toate expertizele necesare. Ulterior, expertiza medico-legală a exclus existența unor elemente specifice unor acțiuni cu caracter sexual sau a unui raport sexual între bărbat și victimă.

Potrivit poliției, chiar și după depunerea plângerii și inițierea procedurilor, cele două femei au continuat să se întâlnească cu bărbatul și să consume împreună băuturi alcoolice.

Citeste si : Noi detalii despre cele două persoane găsite moarte într-un lan de porumb din raionul Rezina: una dintre femei a depus anterior o plângere pe bărbatul suspect. Ce spune poliția