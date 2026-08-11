Autorul și cei doi complici în dosarul privind tentativa de contrabandă cu aur din Belgia, în valoare de peste 19 milioane de lei, reținuți în luna martie, au fost trimiși pe banca acuzaților. Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale anunță că a finalizat urmărirea penală și a expediat cauza în judecată.

Potrivit PCCOCS, autorul infracțiunii, un moldovean sosise în calitate de pasager al microbuzului (care transporta și colete din afara țării) la vama Leușeni. Cu ceva timp înainte, ca să implementeze schema de contrabandă, acesta ar fi apelat la doi complici – din Moldova și ei – proprietarii microbuzului și celălalt angajator al șoferilor.

Cei doi i-ar fi comunicat telefonic din timp locul în care să tăinuiască aurul – în lada cu scule și piese de schimb din compartimentul marfar al microbuzului.

Șase lingouri de aur, găsite în compartimentul marfar al autobuzului

Inspectorii Serviciului Vamal au depistat în ladă o pungă neagră, care conținea șase lingouri de aur învelite în folie alimentară, precum și alte trei fragmente de lingouri, cu greutatea totală de 7 011,04 grame.

Potrivit învinuitului, el ar fi găsit lingourile de aur „într-o cutie ruginită” în timpul unor lucrări în interiorul unei case în Belgia, când muncea la construcții.

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Percheziții în vamă și în nordul Moldovei

În martie 2026 au urmat percheziții în vamă și în Nordul Moldovei. Ulterior, cei trei au fost învinuiți de PCCOCS pentru tentativă de contrabandă. În ceea ce-l privește pe autor, procurorii i-au incriminat și declarația mincinoasă depusă în calitate de martor în vamă, precum că nu ar fi avut tangență cu aurul depistat.

Asupra microbuzului a fost aplicat sechestru, iar cantitatea de aur de contrabandă a fost transmisă spre păstrare Serviciului Fiscal de Stat. Judecătoria Chișinău urmează să examineze dosarul penal.

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Ce pedeapsă ar putea primi învinuiții

Potrivit Codului penal, infracțiunea de contrabandă se pedepsește cu închisoarea de la 4 la 10 ani, iar în cazul declarațiilor mincinoase (inclusiv în vamă) legea penală prevede amendă de până la 32500 lei sau muncă gratuită de la 180 la 240 de ore, ori chiar închisoare de până la 3 ani.

În februarie 2026, la vama Leușeni, un șofer a afirmat că nu are bunuri care trebuie declarate, însă în urma verificării au fost depistate șapte lingouri de aur de aproximativ 19.000.000 de lei. Acestea erau ascunse la fundul unei lăzi cu piese auto de schimb și scule. Ulterior, au fost efectuate mai multe percheziții în municipiul Chișinău, iar, pe lângă șofer, a fost reținut și presupusul organizator al schemei infracționale.