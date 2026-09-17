Președintele Parlamentului, Igor Grosu, cere Poliției și Procuraturii să investigheze în detaliu cazul lui Mihail Crivorucenco, acuzat de fosta soție că ar fi agresat-o ani la rând. Grosu spune că, în condițiile în care pe numele polițistului au fost emise două ordonanțe de protecție, instituțiile trebuie să clarifice toate detaliile, fără implicare politică.

„Să fie investigat acest caz. Înțeleg că au fost niște ordonanțe de protecție emise. Deci, nu au decât, și pe partea de Poliție, și pe partea de Procuratură, să investigheze la sânge acest caz, cu toate detaliile”, a declarat Igor Grosu.

Președintele Parlamentului a făcut apel și la politicieni să nu se implice în anchetă și să lase instituțiile statului să-și facă munca.

„Rugămintea e ca politicienii să nu-și bage năsucul și să nu exploateze acest caz, să lăsăm instituțiile. Unii chiar încearcă să creeze structuri paralele, sunați-mă pe mine, adresați-vă la mine și ei dispar pe la Dubai pe undeva. Deci, nu așa acționează instituțiile de stat”, a spus Grosu.

Potrivit lui, instituțiile trebuie să funcționeze indiferent cine se află la putere sau în opoziție, iar politicienii ar trebui să contribuie la eficientizarea acestora, nu să creeze „procese paralele”.

„Noi trebuie să creăm condiții, să ajutăm instituțiile să devină mai eficiente și să funcționeze indiferent cine este la putere, cine este opoziția. Instituțiile trebuie să funcționeze, nu să creăm procese paralele”, a adăugat Igor Grosu.

Acuzații grave la adresa unui șef din Poliție

Mihail Crivorucenco a fost numit, în aprilie 2025, șef al Direcției ordine publică din cadrul IGP, structură responsabilă, printre altele, de combaterea violenței în familie, protecția victimelor și aplicarea mecanismelor de intervenție în astfel de cazuri. Fosta soție a lui Mihail Crivorucenco susține că ani la rând ar fi fost bătută și amenințată de acesta și că a cerut în repetate rânduri protecția autorităților. Femeia afirmă că au fost emise inclusiv două ordonanțe de protecție, iar în baza uneia dintre ele polițistul ar fi fost monitorizat cu o brățară electronică. Acesta respinge acuzațiile fostei soții pe care le consideră defăimătoare.

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