Fostul prim-ministru Alexandru Munteanu a declarat venituri de peste 216 mii de lei obținute în primele șase luni ale anului 2026 din exercitarea funcției de premier. Datele se regăsesc în declarația de avere și interese personale depusă la încetarea mandatului și publicată pe 8 iulie de Autoritatea Națională de Integritate (ANI).

Potrivit documentului, Alexandru Munteanu a încasat aproximativ 166 de mii de lei sub formă de salariu și aproape 50 de mii de lei reprezentând diurne pentru deplasările oficiale efectuate în străinătate.

Pe lângă veniturile obținute din funcția de prim-ministru, fostul șef al Executivului declară și încasări de aproximativ 13 mii de dolari din vânzări realizate prin intermediul unei platforme americane de servicii financiare, sursă de venit pe care a indicat-o și în declarațiile de avere anterioare.

Nu mai apar veniturile soției în declarația depusă la încetarea mandatului

O diferență față de declarația anuală pentru 2025 este că documentul depus la încetarea mandatului nu mai include veniturile soției sale, acestea fiind prezente în declarațiile anterioare.

Apartament de 136 de metri pătrați și terenuri agricole

La capitolul bunuri imobile, Alexandru Munteanu declară un apartament cu suprafața de 136 de metri pătrați, achiziționat în anul 2023. Imobilul este evaluat la 677 de mii de euro.

Totodată, fostul premier deține două terenuri agricole, fiecare cu o suprafață de 0,06 hectare, cumpărate în 2022 și estimate la o valoare totală de aproximativ 90 de mii de lei.

BMW de 1,4 milioane de lei și conturi bancare în mai multe țări

În declarația de avere figurează și un automobil BMW 750LD, fabricat în 2017 și procurat în anul 2021 pentru suma de 1,4 milioane de lei. Potrivit documentului, valoarea actuală estimată a mașinii este de 700 de mii de lei, aceeași sumă fiind indicată și în declarațiile depuse anterior.

Declarația de avere mai arată că fostul prim-ministru deține conturi bancare în Republica Moldova, România, Ucraina, Italia și Statele Unite ale Americii, în care sunt păstrate economii în lei, euro, dolari și alte valute.

De asemenea, Alexandru Munteanu declară că deține hârtii de valoare în Statele Unite și participații în două companii din străinătate, investiții care completează portofoliul de active indicat în documentul depus la Autoritatea Națională de Integritate.

Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia

Vinerea trecută, Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia pe facebook, după opt luni de mandat. Munteanu a scris că nu-și mai poate exercita mandatul „în acord cu principiile și convingerile pe care le are”.

Demisia s-a a venit la scurt timp după scandalul de la întreprinderea de stat MoldATSA, care a provocat un val de demisii în instituțiile statului.

Alexandru Munteanu este om de afaceri, fiind stabilit de peste 20 de ani în Ucraina când a fost propus de partidul de guvernământ în funcția de prim-ministru al Republicii Moldova.