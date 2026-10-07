Președintele Maia Sandu a primit mai multe cadouri protocolare în perioada iulie-septembrie 2026, oferite de oficiali străini, diplomați și reprezentanți ai diferitor organizații. În total, în registrul Președinției au fost înregistrate 14 cadouri, cu o valoare estimată la 23.970 de lei. Printre acestea se numără un șal din pashmina, o figurină din porțelan în formă de leu alb, un serviciu turcesc pentru cafea sau ceai, dar și un tablou.

Potrivit Președinției, unul dintre cadouri este un șal din pashmina, pictat manual, oferit de președintele Indiei, Droupadi Murmu. Acesta a fost estimat la 1.500 de lei.

De la premierul landului Bavaria, Markus Söder, Maia Sandu a primit o figurină din porțelan reprezentând un leu alb, în valoare de 3.150 de lei.

Deputatul turc Kürşad Zorlu i-a oferit șefei statului două cadouri: un serviciu din porțelan pentru cafea sau ceai turcesc, format din 15 piese, estimat la 3.450 de lei, și un ulcior ceremonial din ceramică, cu tavă argintată, în valoare de 3.790 de lei.

Printre cadourile primite se mai regăsește o eșarfă din lână și mătase, inspirată de opera artistei norvegiene Frida Hansen. Aceasta a fost oferită de ambasadoarea Norvegiei și a fost estimată la 1.800 de lei. Potrivit registrului, eșarfa a fost ulterior răscumpărată și returnată Maiei Sandu.

Șefa statului a mai primit un tablou intitulat „Revenire”, care prezintă un cocor în zbor peste un lan de grâu. Lucrarea, oferită de artista Snejana Teclia, este estimată la 2.500 de lei.

În registru mai apar o statuetă cu Ștefan cel Mare, o beretă din blană naturală, o tăviță din porțelan de Limoges și o vază din sticlă cu inserții aurii.

Ce se întâmplă cu aceste cadouri

Președinția precizează că darurile protocolare sunt înregistrate conform Legii integrității și regulilor stabilite de Guvern. Acestea rămân în proprietatea Administrației Prezidențiale sau pot fi răscumpărate de persoana care le-a primit, în condițiile prevăzute de legislație.