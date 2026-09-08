O clipă de neatenție poate provoca o tragedie, iar în cazul unui accident rutier fiecare secundă poate conta. Martorii unui accident trebuie să știe cum să apeleze corect Serviciul 112 și, mai ales, cum să acorde primul ajutor fără a pune în pericol viața victimei. Recomandările vin de la medicul echipei specializate TIM din cadrul SAMU Centru, Victor Corciu.

Potrivit medicului, înainte de a interveni, martorul trebuie să se asigure că propria viață nu este pusă în pericol. Zona accidentului poate fi extrem de periculoasă, în special pe timp de noapte sau în cazul în care pe carosabil circulă în continuare alte automobile.

Este important ca persoana care oferă ajutor să fie cât mai vizibilă și, dacă este întuneric, să folosească o sursă de lumină pentru a putea fi observată de ceilalți participanți la trafic și de echipele de intervenție.

Sună la 112 și oferă cât mai multe informații

Apelul la 112 trebuie făcut cât mai repede. Martorii sunt îndemnați să comunice dispecerului locul exact al accidentului, numărul aproximativ al victimelor și starea acestora, precum și orice alte informații relevante despre cele întâmplate.

Aceste date îi ajută pe salvatori să înțeleagă rapid gravitatea situației și să trimită resursele necesare.

Nu scoate victima cu forța din mașină

Una dintre cele mai importante recomandări este să nu fie scoasă cu forța victima din autoturism, dacă aceasta este blocată în interior.

Potrivit medicului, dacă persoana este conștientă și se poate mișca, martorul poate comunica cu ea și îi poate solicita să iasă singură din automobil. În cazul în care victima este blocată, este recomandat să nu fie trasă sau forțată să iasă, pentru a nu-i agrava eventualele traumatisme.

Verifică dacă victima este conștientă

Pentru a verifica starea victimei, martorul trebuie mai întâi să comunice cu aceasta și să întrebe dacă se simte bine sau ce s-a întâmplat.

Dacă persoana nu răspunde, poate fi atinsă ușor pe umăr pentru a verifica dacă reacționează. În cazul în care victima este inconștientă, această informație trebuie comunicată imediat serviciului de urgență.

Dacă persoana este conștientă, dar speriată, este important să fie liniștită și supravegheată până la sosirea echipajului medical.

În cazul unei hemoragii, aplică presiune pe rană

Dacă există o sângerare vizibilă, martorul poate interveni prin aplicarea unei comprese curate sau a unui material textil și prin exercitarea unei presiuni asupra rănii.

Dacă nu există materiale medicale la îndemână, poate fi folosit un material curat disponibil în acel moment, pentru a încerca să oprească sau să reducă sângerarea.

Ce NU trebuie să faci

Medicul atrage atenția că, în cazul unui accident rutier, intenția de a ajuta se poate transforma în pericol dacă intervenția este făcută greșit.

Nu trebuie să forțezi victima să iasă din mașină, să o tragi sau să-i administrezi medicamente. Cel mai important este să fie protejată atât victima, cât și persoana care îi acordă primul ajutor, până la sosirea echipelor specializate.

„Fiecare secundă contează”

Medicii de la Serviciul de Asistență Medicală Urgentă atrag atenția asupra numărului de accidente rutiere și îndeamnă oamenii să nu rămână indiferenți atunci când sunt martorii unui astfel de caz.

„În caz de accident rutier, acționați imediat. Fiecare secundă contează. Nu fiți indiferenți. Împreună putem salva vieți”, este mesajul transmis de medicul echipei de terapie intensivă mobilă.

În primele cinci luni ale anului 2026, în Republica Moldova au fost înregistrate 710 accidente rutiere. În urma accidentelor, 57 de persoane și-au pierdut viața, iar alte 848 au fost traumatizate.