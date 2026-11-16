Interdicția de a părăsi Republica Moldova timp de cinci ani, anunțată în privința lui Vadim Krasnoselski, ridică întrebări privind temeiul juridic al acestei măsuri. Liderul separatist de la Tiraspol nu deține cetățenia Republicii Moldova, ci este cetățean rus și ucrainean. Întrebat de jurnaliști care este temeiul juridic al restricției, Igor Grosu a declarat că statul are dreptul să aplice interdicții atât la intrarea, cât și la ieșirea din țară, fără să indice însă prevederile legale care permit aplicarea acestei măsuri.

„Nu poate de dorul malului stâng și deja a acceptat acea sancțiune de a nu părăsi teritoriul Republicii Moldova în următorii cinci ani”, a comentat Igor Grosu revenirea lui Krasnoselski de la Moscova.

Întrebat în baza cărei legi a fost impusă restricția, Grosu a spus că explicațiile vor veni din partea instituțiilor responsabile.

„Trimiterile legale vor fi anunțate deja de către autoritățile competente”, a declarat acesta.

Solicitat din nou să explice temeiul juridic, președintele Parlamentului a afirmat că statul poate decide asemenea restricții.

„Statul are dreptul să aplice interdicții și la ieșire și la intrare. În cazul dat s-a ales interdicția de a părăsi teritoriul Republicii Moldova. Când el încearcă să iasă, o să vedeți cum se aplică. În mod normal, nu va putea urca la bordul avionului. O să-l anunțe la timpul respectiv”, a precizat Grosu.

Jurnaliștii l-au întrebat și dacă Vadim Krasnoselski ar avea de îndeplinit vreo misiune pentru Kremlin, după vizita la Moscova, unde a fost decorat de Vladimir Putin. „Nu vă pot spune mai mult din asta, decât v-am spus”, a răspuns șeful Legislativului.

Ce spune Promo-LEX

Avocatul Promo-LEX, Vadim Vieru, susține că legislația nu prevede interdicția de a părăsi țara timp de cinci ani și că autoritățile ar putea aplica, în schimb, alte măsuri: interzicerea intrării lui Krasnoselski în Republica Moldova și blocarea fondurilor acestuia.

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Liderul separatist de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a revenit în Republica Moldova

Reporterul PRO TV a surprins primele imagini cu liderul separatist Vadim Krasnoselski în timp ce părăsea Aeroportul Internațional „Eugen Doga”. Acesta a evitat să răspundă la întrebările jurnaliștilor.

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Putin l-a decorat înainte de încheierea celui de-al doilea mandat

Distincția acordată de Vladimir Putin vine cu puțin timp înainte de încheierea celui de-al doilea mandat al lui Vadim Krasnoselski. Așa-numitele alegeri prezidențiale din regiunea transnistreană sunt programate pentru 13 decembrie.

Vadim Krasnoselski nu deține o funcție recunoscută de autoritățile constituționale ale Republicii Moldova, regiunea transnistreană fiind parte a teritoriului țării, aflată în afara controlului constituțional al Chișinăului.

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