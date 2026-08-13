Nu vă apropiați și nu atingeți o dronă sau resturile acesteia dacă le găsiți la sol. Este recomandarea autorităților, în contextul în care drone care survolează ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova sunt depistate tot mai des. Cetățenii sunt îndemnați să păstreze distanța și să apeleze imediat numărul 112.

Potrivit guvernului, dacă o dronă sau fragmente ale acesteia sunt găsite la sol, oamenii nu trebuie să le atingă, să le mute sau să le transporte. Imediat trebuie anunțate autoritățile prin numărul unic de urgență 112.

Până la sosirea acestora, cetățenii trebuie să păstreze o distanță sigură față de aparat și de resturile acestuia.

Pericol de incendiu sau explozie

Guvernul avertizează că dronele și resturile acestora pot conține substanțe explozive, componente electrice sau baterii periculoase. Acestea pot provoca incendii, explozii sau electrocutări. Din acest motiv, componentele găsite nu trebuie demontate și nici utilizate.

Recomandările vin după mai multe incidente

Cel mai recent caz a avut loc pe 9 august. În localitatea Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, s-a produs o explozie puternică, urmată de un incendiu de vegetație. La locul deflagrației au fost depistate fragmente care, preliminar, ar proveni de la o dronă de luptă. Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită.

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