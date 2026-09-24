Scandal la Stația de Captare de la Vadul lui Vodă. Un grup de deputați și reprezentanți ai unor instituții de stat au venit la fața locului, dar nu au fost lăsați să intre pe teritoriu, deși spun că au anunțat din timp despre vizită. Primarul Capitalei acuză parlamentarii că fac PR și urmăresc să preia controlul asupra stației, în timp ce ministrul Mediului cere public autorităților locale să nu îngrădească accesul.

„Suntem cu toată Comisia, există secretarul de stat de la Ministerul Mediului, directorul Apele Moldovei, președintele Comisiei, toți suntem aici.

- La administrație sus, toate indicațiile, cu ei vorbiți.

- V-a zis să nu permiteți accesul?

- Acces interzis până nu am indicații de sus. Întrebarea mea este ce vrea să ascundă primarul Ion Ceban?”

Comisia parlamentară de Mediu și reprezentații altor instituții ale statului au mers pe teritoriul stației de captare, pentru a vizita teritoriul, a afla despre problemele existente și a identifica soluții, spune Sergiu Lazarencu într-un filmuleț postat ieri pe rețelele sociale. Pentru că le-a fost interzis accesul, aceștia au făcut ședința afară.

Sergiu LAZARENCU, DEPUTAT PAS, FOST MINISTRU AL MEDIULUI: „Din partea Comisiei am trimis o solicitare către Apă-Canal Chișinău, pe data de 15 septembrie, am solicitat accesul pe teritoriu pentru a discuta cu reprezentanții Apă-Canal, Ministerul Mediului, Apele Moldovei, colegii de la Ministerul Infrastructurii, care urmează să facă împreună cu partenerii din Germania, Primăria Chișinău, un proiect mare de o nouă stație de captare, aici.”

În urma acestei vizite, primarul capitalei a venit cu o reacție dură pe pagina sa de Facebook, în care afirmă că scopul vizitei este o operațiune de ”PR” și a acuzat aleșii guvernării că ar căuta pretexte pentru a distruge infrastructura existentă și a prelua forțat gestionarea ei, invocând stare de urgență. Mai mult, Ceban a avertizat că va merge până la Curtea Europeană a Drepturilor Omului pentru a bloca o astfel de manevră.

Ulterior, în această dimineață primarul capitalei Ion Ceban a publicat un video cu stația de captare de la Vadul lui Vodă, în care a precizat că aceasta lucrează în regim obișnuit. Potrivit lui nu a fost nevoie de intervenții suplimentare, iar infrastructura funcționează. Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a acuzat acțiunea de a limita accesul membrilor comisiei de mediu, justificându-l drept un gest de lipsă de respect și refuz de cooperare cu instituțiile statului.

„Un gest rușinos și inacceptabil. Stația de captare a municipiului Chișinău este un obiectiv strategic de infrastructură publică, nu ograda lui Ceban.

Stația este veche, iar primăria nu a investit în ea. Este necesară o evaluare tehnică de către instituții și specialiști pentru a vedea situația reală și pentru a ajuta în prevenirea eventualelor riscuri.”

A scris Gheorghe Hajder. Totodată, Ministrul a cerut autorităților publice locale să deschidă porțile pentru deputați, experți și orice cetățean interesat. În replică primarul capitalei Ion Ceban a publicat un video cu stația de captare de la Vadul lui Vodă, în care a precizat că aceasta lucrează în regim obișnuit, precizînd că nu a fost nevoie de intervenții suplimentare, și că infrastructura funcționează.

În contextul crizei de apă, Ministrul Mediului a reamintit că situația rămâne dificilă pe Nistru, din cauza lipsei precipitațiilor în partea superioară a lacului de acumulare Novodnestrovsk. În lac rezervele au atins un nivel minim istoric.

Ieri s-a înregistrat un volum de intrare în lac de numai 18 m³/s, față de o deversare de 60 m³/s. Pe fondul acestei scăderi accelerate, autoritățile ucrainene solicită reducerea substanțială a debitului actual, astfel ca să nu ajungem la epuizarea totală a lacului.