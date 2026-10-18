Ceața densă reduce vizibilitatea pe traseul M-1, în apropierea localității Condrița. Inspectoratul Național de Securitate Publică îi îndeamnă pe șoferi să manifeste prudență și să adapteze viteza la condițiile de drum.

Polițiștii recomandă conducătorilor auto să folosească luminile de întâlnire inclusiv pe timp de zi, să păstreze o distanță suficientă față de mașina din față și să reducă viteza, în funcție de vizibilitate.

Șoferii sunt îndemnați să evite manevrele riscante și să circule cu atenție sporită pentru a preveni accidentele rutiere.