Pe harta Republicii Moldova vor apărea șase comune cu denumiri complet noi, după amalgamarea primăriilor. Satul Nou, Lunca Cuboltei, Valul lui Traian, Valea Culei, Valea Ișnovățului și Luceafărul sunt numele alese pentru a evita nemulțumirile localnicilor și disputele legate de identitatea localităților. Noile denumiri vor intra în vigoare după alegerile locale din 2027, când țara va avea o nouă configurație administrativ-teritorială.

Elisa BOLDURATU, REPORTER PRO TV: „În zona de centru a țării, cu sediul primăriei la Țînțăreni, nouă localități vor forma comuna Satul Nou. Printre localitățile componente se numără Tînțăreni, Crețoaia, Botnărești, Salcia, Chirca, Botnăreștii Noi, Cobusca Nouă, Cobusca Veche și Florești.”

Unii locuitorii din Țânțăreni privesc cu ochi buni inițiativa de a denumi comuna Satul Nou.

„Îmi pare o denumire bună pentru că, cuprinde toate satele. Da, e bun, părerea mea că e bună.”

„Eu cred că o să fie mai ok așa, ca să nu fie supărare nici pentru noi, nici pentru alte sate. Suntem oamneni până la urmă, cred că așa o să fie cel mai bine.”

Alții, însă, și-ar fi dorit ca denumirea comunei să fie Țînțăreni.

„E ok și așa, nu pot să zic că e o denumire rea, e destul de ok, dar eu consider totuși că e comuna Țînțăreni, pentru mine, părerea mea personală.”

„Comuna Țînțăreni tot sună bine, important să fie Țînțăreni, numele de sat.”

Primarul satului Țînțăreni spune că decizia a fost luată pentru a păstra identitatea fiecărei localități, iar noua denumire a fost aleasă în urma unei campanii de informare.

Vadim BULGARU, PRIMARUL SATULUI ȚÎNȚĂRENI: „ Am decis că așa o să fie cel mai bine pentru toate localitățile din prejmă. Să nu se simtă cineva, cumva, marginalizați sau discriminați.”

Primarul spune că au fost propuse și alte denumiri pentru noua comună, printre care „Satul Mare”. Vadim Bulgaru precizează că locuitorii nu vor trebui să-și schimbe actele, deoarece modificările vor fi operate în format digital. În documente vor fi indicate atât denumirea satului, cât și cea a comunei.

Elisa BOLDURATU, REPORTER PRO TV: „Pe lângă Satul Nou, pe hartă vor apărea alte șase denumiri de comune. În regiunea de nord, de exemplu, opt localități s-au unit pentru a forma comuna Lunca Cuboltei. Din aceasta vor face parte localitățile Cernoleuca, Briceni, Climăuți, Corbu, Moșana, Octeabriscoe, Pivniceni și Plop. Denumirea noii comune provine de la râul Cubolta, care traversează localitățile amalgamate.”

SATELE COMPONENTE ALE COMUNEI LUNCA CUBOLTEI

-Cernoleuca;

-Briceni;

-Climăuți;

-Corbu;

-Moșana;

-Octeabriscoe;

-Pivniceni;

-Plop.

Elisa BOLDURATU, REPORTER PRO TV: „Iar în sudul țării, alte zece localități, cu centrul administrativ la Lebedenco, vor forma comuna Valul lui Traian. Printre ele se numără Hutulu, Ursoaia, Alexanderfeld, Burlăceni, Greceni, Găvănoasa, Nicolaevca, Vladimirovca și Iujnoe. Primarul din Lebedenco, Alexandr Bondari, ne-a explicat că denumirea are semnificație istorică pentru toate localitățile.”

SATELE COMPONENTE ALE COMUNEI VALUL LUI TRAIAN

-Lebedenco;

-Hutulu;

-Ursoaia;

-Alexanderfeld;

-Burlăceni;

-Greceni;

-Găvănoasa;

-Nicolaevca;

-Vladimirovca;

-Iujnoe.

Pe lângă Satul Nou, Lunca Cuboltei și Valul lui Traian, pe hartă vor apărea denumiri de comune noi, precum, Luceafărul, Valea Culei și Valea Ișnovățului.

COMUNE CU DENUMIRI NOI

-Satul Nou;

-Lunca Cuboltei;

-Valul lui Traian;

-Luceafărul;

-Valea Culei;

-Valea Ișnovățului.

După finalizarea procesului de amalgamare, iar alte 10 comune vor avea și ele alte denumiri, fiind formate din numele localităților care s-au unit.