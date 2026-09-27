Nistrul a ajuns la cote istorice de scădere, iar situația se agravează de la o zi la alta. În lacul Novodnistrovsk, nivelul apei a coborât cu peste zece metri, până sub pragul critic, iar autoritățile spun că monitorizează situația non-stop pentru a preveni problemele de aprovizionare cu apă potabilă. În timp ce Ministerul Mediului avertizează că situația se agravează, primarul capitalei vine cu noi critici. Ceban spune că stația de captare de la Vadul lui Vodă funcționează normal și cere Guvernului mai multă transparență în negocierile cu Ucraina. Autoritățile centrale dau asigurări că, deocamdată, alimentarea populației cu apă nu este în pericol.

Situația de pe Nistru se agravează. Nivelul apei din lacul Novodnestrovsk, din Ucraina, a coborât cu peste zece metri, anunță ministrul mediului, Gheorghe Hajder. Pentru că seceta persistă, Hajder spune că barajul nu mai acumulează nimic, iar toată apa care vine din Carpați curge direct spre Republica Moldova. Ministrul a făcut aceste precizări aseară târziu, după ce pe internet au început să circule mai multe imagini care ar fi fost filmate de localnicii din nordul țării.

În regiunea Vălcineț, raionul Ocnița, un localnic a filmat și pești morți rămași în mâl după ce apa s-a retras.

„Uitați-vă apa a scăzut, s-a îndepărtat de mal. În partea cealaltă este Ucraina, băieții au ieșit și strâng peștele care a rămas în mâl. Asta este strașnic.”

Potrivit ministrului mediului, faptul că în Nistru ajunge mai puțină apă acum se va resimți mai mult până la lacul de acumulare de la Dubăsari, segmentul inferior al râului, spre Chișinău, este protejat la această etapă. Într-o postare primarul Ion Ceban a recunoscut că efectele secetei se resimt deja pe Nistru, în nordul țării. Acesta însă a dat vina pe autoritățile centrale, precizînd că mingea este în ograda guvernării și apa este gestionată politic.

Ministrul Mediului îi răspunde primarului Ion Ceban și susține că acuzațiile politice și încercările de a găsi vinovați nu rezolvă problema și nu vor aduce nici apă, nici ploaie. Potrivit lui, toate eforturile autorităților trebuie să fie concentrate acum pe gestionarea situației și pe asigurarea neîntreruptă a populației cu apă potabilă. Republica Moldova a instituit, de ieri, stare de urgență în sectorul hidrologic, pe fondul secetei și al riscului pentru resursele de apă.