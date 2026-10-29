Comisia Electorală Centrală a anulat înregistrarea lui Serghei Sapunji în calitate de candidat independent la funcția de primar al satului Chirsova, raionul Comrat, pentru alegerile locale noi din 1 noiembrie 2026. Decizia a fost luată după ce instituția a constatat încălcări ale legislației electorale privind finanțarea campaniei.

Tatiana Demian
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Potrivit materialelor examinate de CEC, în urma unei întâlniri cu alegătorii, candidatul ar fi organizat procurarea și livrarea a aproximativ 5,3 tone de piatră spartă către un locuitor al satului. Materialul, în valoare de 4.000 de lei, ar fi fost achitat din banii personali ai candidatului.

CEC: Oferirea bunurilor alegătorilor este interzisă

Comisia Electorală Centrală precizează că oferirea unor avantaje materiale în contextul campaniei electorale încalcă interdicția de a oferi bunuri sau alte foloase alegătorilor în scopul influențării exercitării drepturilor electorale.

Anterior, Consiliul electoral al circumscripției sătești Chirsova constatase încălcarea și îi aplicase candidatului un avertisment.

CEC a verificat legalitatea hotărârii și a anulat-o, motivând că, potrivit Codului electoral, încălcarea constatată atrage anularea înregistrării candidatului, nu doar aplicarea unui avertisment.

Totodată, Comisia a atenționat consiliul electoral asupra obligației de a aplica prevederile legislației și sancțiunile corespunzătoare încălcărilor constatate.

Hotărârea CEC poate fi contestată în termen de trei zile la Curtea de Apel Centru.

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