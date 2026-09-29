Comisia Electorală Centrală a respins, în ședința de astăzi, cererea privind stabilirea datei unui referendum local în comuna Botnărești, raionul Anenii Noi. Consultarea locală urma să vizeze amalgamarea voluntară a comunei cu alte trei unități administrativ-teritoriale.

Potrivit deciziei CEC, cererea nu poate fi admisă în această perioadă, din cauza prevederilor legale care stabilesc restricții privind inițierea proceselor de amalgamare voluntară.

Amalgamarea voluntară, interzisă în perioada electorală

Comisia Electorală Centrală a făcut referire la prevederile legale potrivit cărora, în perioada 1 septembrie 2026 – data desfășurării primului tur al alegerilor locale generale din 2027, este interzisă adoptarea deciziilor privind inițierea procesului de amalgamare voluntară sau aderarea la o unitate administrativ-teritorială deja amalgamată.

În aceste condiții, CEC a respins solicitarea privind organizarea referendumului local în comuna Botnărești.

CEC a aprobat și modelul invitației pentru alegători

În cadrul aceleiași ședințe, Comisia a aprobat modelul invitației pentru alegători la alegerile locale noi și referendumul local din 1 noiembrie 2026.

De asemenea, au fost confirmate persoanele responsabile de finanțe, în calitate de trezorieri, din partea Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” și a Partidului Politic „Democrația Acasă”, pentru perioada campaniei electorale aferente alegerilor locale noi din 1 noiembrie.

Noi mandate de consilier, aprobate

Alte hotărâri adoptate de CEC au vizat ridicarea și atribuirea unor mandate de consilier în consiliile locale și raionale.