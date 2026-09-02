Comisia Electorală Centrală a aprobat astăzi Programul calendaristic pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru funcția de Guvernator (Bașcan) al UTA Găgăuzia, scrutin care va avea loc pe 15 noiembrie 2026. Documentul stabilește principalele termene și acțiuni ce urmează să fie realizate până în ziua alegerilor.

Potrivit calendarului aprobat de CEC, perioada electorală va începe pe 3 septembrie 2026. Din această dată vor fi demarate oficial procedurile pentru organizarea scrutinului și constituirea organelor electorale.

Programul include termenele pentru fiecare etapă a procesului electoral, precum și responsabilitățile autorităților și ale celorlalți subiecți implicați.

Consiliul Electoral al Găgăuziei va fi constituit până pe 16 septembrie

O etapă importantă este constituirea Consiliului Electoral Central al UTA Găgăuzia, care urmează să fie creat până la 16 septembrie 2026.

Ulterior, acesta va coordona mai multe dintre acțiunile necesare pentru desfășurarea scrutinului.

Candidații se pot înregistra până pe 6 octombrie

Persoanele care vor dori să candideze la funcția de Bașcan vor putea depune documentele pentru înregistrarea în calitate de concurent electoral până cel târziu la 6 octombrie 2026.

Astfel, până la această dată va fi conturată lista candidaților care vor intra oficial în cursa electorală.

Campania electorală începe pe 16 octombrie

Campania electorală propriu-zisă va începe pe 16 octombrie 2026.

Din acel moment, concurenții electorali vor putea desfășura activități de campanie în condițiile prevăzute de legislația electorală.

Scrutinul va avea loc pe 15 noiembrie

Alegerile pentru funcția de Guvernator (Bașcan) al Găgăuziei sunt programate pentru 15 noiembrie 2026.

Programul calendaristic aprobat de CEC urmează să fie transmis organelor electorale inferioare, după constituirea acestora, precum și autorităților publice și altor instituții implicate în organizarea și desfășurarea scrutinului.

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