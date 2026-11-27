Cele 11 persoane reținute în dosarul companiei IT din Chișinău, suspectate că ar fi prestat servicii pentru cazinouri ilegale, au fost eliberate și sunt cercetate în stare de libertate. Acestea sunt învinuite de organizarea ilegală a jocurilor de noroc și spălare de bani. Informația a fost confirmată pentru PRO TV de către responsabilii de la Procuratura Generală.

Potrivit procurorilor, cele două infracțiuni au fost comise în cadrul unui grup criminal organizat. Autoritățile verifică dacă cele 11 persoane au organizat jocuri de noroc care pot fi desfășurate doar de stat și dacă au folosit scheme pentru a ascunde proveniența banilor obținuți.

O companie IT din Chișinău, folosită pentru deservirea cazinourilor ilegale

Pe 26 noiembrie polițiștii și procurorii au descins percheziții la sediul firmei și la domiciliile suspecților, iar 11 persoane au fost reținute, printre care fondatorii companiei, organizatorul și administratorul acesteia.

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