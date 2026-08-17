Aplauze, diplome și medalii pentru cei 25 de pompieri moldoveni care au revenit acasă după două săptămâni de luptă cu incendiile din Grecia. Salvatorii din al doilea contingent au fost întâmpinați cu recunoștință de oficiali și colegii din primul contingent, pentru curajul și efortul depus în timpul misiunii.

Misiune încheiată cu succes în Grecia. După jumătate de lună de luptă cu flăcările, cei 25 de pompieri ai Inspectoratului General pentru Situații de Urgență din cel de-al doilea grup au revenit acasă. Colegii lor din primul contingent, dar și oficiali,le-au oferit o primire călduroasă.

Elisa BOLDURATU, REPORTER PRO TV: „După 20 de ore petrecute pe drum, pompierii au ajuns direct la eveniment cu cele trei autospeciale și două microbuze. Deși obosiți după un drum de peste 1.200 de kilometri, aceștia s-au bucurat enorm să ajungă acasă.”

În cadrul ceremoniei, pompierii au fost recompensați pentru curajul și dedicația de care au dat dovadă pe parcursul misiunii.

Aceștia au primit diplome și medalii de merit pentru sprijinul oferit grecilor în luupta cu incendiile de vegetație.

Alexandru VIZITIU, MAIOR AL SERVICIULUI INTERN, DSE ORHEI: „Înainte de a ne deplasa în Republica Moldova, acasă, am avut o intervenție mai complicată.”

„A fost afectat un sector de case private și respectiv cu ajutorul colegilor din Republica Elenă și a colegilor noștri, am intervenit și am salvat mai multe case de locuit.”

Maxim ȚOLEAN, POMPIER SUPERIOR, DETAȘAMENTUL SALVATORI ȘI PIMPIERI BOTANICA:„Un caz foarte interesant și neobișnuit a fost cu avioanele și elicopterele care reflau apă, când te uitai deasupra, era foarte neobișnuit.”

Una dintre marile provocări au fost temperaturile ridicate.

Victor, POMPIER: „Temperaturile totuși ridicate, umiditatea ridicată. A fost complicat în zonele de păduri. E mai implicat în comparație cu ce e la noi. Temperaturile la incendii tot sunt mai mari, flacăra e mai mare. Totuși, este diferență de experiență, care trebuie transmisă colegilor care nu au plecat, care vor pleca.”

Pentru Alexandru Caraman, revenirea a fost cu și mai emoționantă, acasă fiind întâmpinat de soție și de cei doi copii.

Alexandru CARAMAN, COMANDANTUL ECHIPEI: „Ei mă așteaptă de fiecare dată când mă întorc din orice misiune. În fiecare zi aveam legătură cu ei și mesajele de susținere erau în fiecare zi de la ei.”

Acesta a fost cel de-al doilea contingent de pompieri moldoveni care a participat la stingerea incendiilor din Grecia. Cele două grupuri au fost implicate în misiune în perioada 14 iulie – 15 august 2026, în cadrul Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene. Pe durata misiunii, pompierii moldoveni au lucrat alături de echipe din mai multe țări și au intervenit în zone în care incendiile amenințau oamenii, gospodăriile și suprafețele forestiere.