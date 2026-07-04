Bătrânețea poate însemna mai mult decât singurătate și izolare. Din această săptămână, persoanele în etate din cinci localități din nordul Republicii Moldova au la dispoziție un nou serviciu social de zi, creat pentru a le oferi un spațiu unde să socializeze, să învețe lucruri noi și să participe la activități alături de alte generații. Centrul, deschis în satul Alexăndreni, își propune să îi mențină pe seniori activi și implicați în viața comunității.

În comuna Alexăndreni, formată din 5 sate din raionul Sîngerei, bătrânețea are un alt chip. În loc să-și petreacă zilele singuri acasă, mai mulți pensionari și-au făcut un program ca la serviciu. Într-o zi citesc împreună o carte, în alta fac exerciții fizice, cântă, gătesc sau învață meșteșuguri. Iar recent toate aceste activități au și o casă nouă – un centru de zi destinat grupului lor de sprijin.

Ion Balan din satul Heciul Vechi este pensionar, are 3 copii, care și-au creat deja familiile lor și spune că clubul de sport îl menține tânăr și îi oferă spațiu pentru comunicare.

Ion BALAN, LOCUITORUL S. HECIUL VECHI: „Ne ocupam și acasă, dar nu așa, cu colectivul e altfel. Dacă nu facem ceva corect, aici ne corectează.”

Maria BEREGA, MEMBRĂ A GRUPULUI DE SPRIJIN RECIPROC: „Este foarte interesant, viața ia alt curs, te simți un om util.”

Până acum antrenamentele se desfășurau în spații improvizate, dar odată cu implementarea noului proiect, în satul Heciul Vechi a fost amenajată o sală de sport. Pe post de antrenor este asistenta medicală din localitate.

Elena RUSU, ASISTENȚĂ MEDICALĂ, ANTRENOR: „Ne străduim să nu permitem mușchilor să se atrofieze, să ne putem mobiliza ușor, să ne descurcăm fără suport.”

Clubul de lectură este un alt motiv bun pentru ca seniorii să vină la centru. Cititul le menține mintea sănătoasă iar în fiecare săptămână discută despre o carte. În plus, studiază la calculatoare și încearcă rețete noi.

Tatiana CIUBACIUC, BICLIOTECARĂ, MEMBRĂ A GRUPULUI DE SPRIJIN RECIPROC: „Sunt foarte importante activitățile pe care le petrecem pentru că avem deja o vârstă în spate, avem nevoie de relaxare, conlucrare.”

Întâlnirile de aici le-au schimbat pensionarilor rutina și le-au adus și prieteni noi. Vera Rusu, fostă profesoară de educația tehnologică, transmite acum cunoștințele sale seniorilor de la clubul de artizanat.

Vera RUSU, PEDAGOG SOCIAL, MEMBRĂ A GRUPULUI DE SPRIJIN RECIPROC: „Împletim, croșetăm, lucrăm cu fibre vegetale, țesem. Sunt vârstnici care doresc foarte mult să iasă din casă, să se odihnească, să comunice. Eu nu simt oboseală, deși în curând am 70 de ani.”

Serviciul de zi, care poate găzdui până la 40 de beneficiari, este instituit în incinta Centrului Regional de Resurse pentru Copii și Tineri „Speranța” din comuna Alexăndreni, instituție aflată în gestiunea primăriei.

Alistar DOMBROVSCHI, PRIMARUL COMUNEI ALEXĂNDRENI: „Proiectul respectiv este un respect pentru persoanele care au atins o anumită vârstă. Scopul este să-i implicăm în diferite activități sociale și să diminuăm din singurătatea lor.”

Proiectul este finanțat de Guvernul Federal al Germaniei și implementat de HelpAge Moldova în 15 localități din raioanele Sîngerei, Ungheni și Telenești.

Dina CIUBOTARU, MANAGER DE PROGRAM, HELPAGE MOLDOVA: „De ce a fost necesar? Pentru că în fiecare comunitate, fiecare al patrulea locuitor este vârstnic, iar aceste persoane nu au unde să socializeze, nu au unde să participe la o lecție, să învețe ceva sau chiar să practice sport.”

Pentru deschiderea centrului de zi din Alexăndreni au fost alocați peste 800 de mii de lei, resurse care vin din partea organizației HelpAge și primăriei Alexăndreni.