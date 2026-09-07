Primăria Chișinău ar fi autorizat construcția unui bloc cu nouă etaje pe un teren, pentru care, anterior, instanțele au anulat actele. Acuzația vine de la consilierii municipali de la PAS, care spun că proiectul, deși prevede și un centru medical, ar urma să fie un bloc de locuit. Au comentat aceste acuzații consilierii MAN. Aceștia au respins informații și au făcut trimitere la o hotărâre de Guvern, dar și o solicitare a Ministerului Sănătății pentru continuarea lucrărilor.

Terenul de pe strada Visarion Belinski 4 din sectorul Buiucani al capitalei are 26 de ari și este proprietatea statului. Potrivit PAS, în 2014, Guvernul a permis folosirea terenului pentru construcția unui bloc cu nouă etaje. Primele două etaje urmau să găzduiască Centrul Național de Medicină Sportivă „Atletmed”, iar celelalte să fie spații locative. În 2016, Consiliul Municipal a schimbat destinația terenului în zonă rezidențială. Locatarii din preajmă au contestat decizia în instanță și au obținut anularea mai multor acte urbanistice, inclusiv a autorizației de construcție.

Irina BARAN, CONSILIER PAS: „Centrul medical «Atletmed» este eticheta, iar în spate este afacerea cu apartamente de vânzare.”

Potrivit PAS, deși instanța a anulat actele, pe 5 mai 2026 Primăria a emis o nouă autorizație. Locatarii au sesizat Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică. Instituția a suspendat autorizația și a cerut în instanță oprirea lucrărilor.

Cererea a fost depusă pe 3 septembrie.

Irina BARAN, CONSILIER PAS: „Statul însuși, prin Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică, cere acum în instanță oprirea acestei construcții.”

Unii locatarii, care au fost și ei prezenți la conferință, reclamă și faptul că blocul este ridicat la mai puțin de un metru de unele case și susțin că lucrările au provocat fisuri în pereți.

MAN, partidul fondat de primarul Ion Ceban, are însă o altă versiune. Consilierii fracțiunii spun că proiectul are la bază hotărârea Guvernului din 2014, care permitea expres construcția unui bloc cu nouă etaje, cu spații pentru „Atletmed” și apartamente.

Valentin CEBOTARI, CONSILIER MAN: „Avem hotărâre de Guvern din 2014, în baza căreia au fost emise actele permisive.

MAN invocă și o scrisoare din 15 decembrie 2025, prin care Ministerul Sănătății ar fi solicitat Primăriei eliberarea unei autorizații pentru finalizarea lucrărilor începute în baza autorizației din 2016.

Valentin CEBOTARI, CONSILIER MAN: „Ministerul Sănătății, care se află sub conducerea PAS, a solicitat eliberarea autorizației de construcție pentru finalizarea lucrărilor.”

Consilierii MAN susțin că, prin urmare, proiectul nu a fost inițiat de Primărie și solicită celor de la PAS să-și retragă acuzațiile. Am solicitat o reacție de la compania care construiește imobilul. Rresponsabilii de acolo ne-au spus că vor reveni cu un cometariu, iar reprezentanții centrul „Atletmed” nu au răspuns la telefon.