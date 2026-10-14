De hramul capitalei, centrul orașului s-a transformat într-un târg în aer liber al tradițiilor. Aproape 300 de meșteri populari și producători locali i-au ademenit pe vizitatori cu tarabe pline de ii și țesături, ceramică, obiecte din lemn, blănuri, instrumente muzicale și bunătăți de casă.

„Ne place că totul e frumos.”

„La mulți ani, Chișinău.”

Diana AMBROS, REPORTER PRO TV: „Târgul din inima capitalei a adunat oameni talentați și muncitori din toată țara. Capacitatea impresionează - 160 de producători autohtoni, 120 de meșteri populari și 15 vinificatori.”

„Avem cușmulițe, bondițe, brâuri, tot ce confecționăm din cârlan.”

Sergiu CAPIȚA, MEȘTER POPULAR: „Produc vase din lemn pentru bucătărie și servit. Eu folosesc mai mult lemnul de nuc și nuc negru.”

Raisa Lungu meșteșugărește din copilărie, meserie pe care a învățat-o de la părinți. Pentru unele lucrări depune luni întregi de muncă.

Raisa LUNGU, MEȘTER POPULAR: „Meșter popular în țesutul covoarelor verticale și orizontale, port popular – catrințe, brâie, băsmăluțe, prosoape, străistuțe, cămăși cu altiță. Uitați-vă ce broderie bogată, am numărat pânza, 1,2, 1, 2 dacă vedeți. 11 luni am lucrat.”

Pentru a promova țesutul tradițional, Ana Moisei, din satul Bujor, raionul Hîncești, a organizat un masterclass în aer liber.

Și olarii au ademenit vizitatorii cu ateliere practice.

„Două degețele, să vedem, dar tu te descurci și fără mine.”

„În primul rând transmitem meșteșugul, tradiția și patrimoniul cultural.”

Alți producători au venit la târg cu fructe, miere, sucuri, mezeluri, afumături și alte bunătăți de casă.

Vasile MACOVEI, PRODUCĂTOR: „Creștem pomușoare deja de peste 10 ani. Din pomușoare facem lichior, suc și gemuri naturale unu la unu cu zahăr, fără proces de fierbere.”

„Anul acesta avem miere de salcâm benefică și pentru cei care suferă de diabet zaharat, miere de mai, universală, de flori de câmp, de salvie bună pentru sistemul respirator.”

În timp ce unii vizitatori au venit doar să descopere produsele locale, alții au cumparat lucruri pe care nu le prea găsesc în magazine.

„Oțet de mere au luat, nuci în vin, care nu le găsim la noi și prune uscate./00:17 Foarte frumos, mă bucur foarte mult că aici găsesc tradiție.”

„Băiatul vrea să procure o căciulă și o măsurăm. /00:10 Foarte frumoasă.

„Mie îmi place de vișină lichior și asta de casă e foarte bine, super.”

„Da, da facem cadouri.”

În centrul capitalei a fost amenajată o zonă gastronomică și ateliere pentru copii.

„La mulți ani și la mulți bani.”