Activitatea companiei Yandex Moldova va fi reanalizată în 2026, iar autoritățile urmează să decidă eventualele măsuri în funcție de rezultatele verificărilor. Declarația a fost făcută de ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, în contextul întrebărilor privind continuarea activității companiei în Republica Moldova, în pofida sancțiunilor impuse unor companii rusești în mai multe state europene.

Potrivit lui Bolea, autoritățile moldovenești au început încă din 2025 să analizeze activitatea companiilor cu legături cu Federația Rusă, pentru a stabili dacă acestea ar putea intra sub incidența sancțiunilor.

„Eu cred că în 2026 se va continua analiza activității acestei companii pe teritoriul Republicii Moldova și se vor trage concluzii și se vor lua măsuri în baza deciziilor care vor fi luate la nivelul Guvernului Republicii Moldova”, a declarat ministrul.

Întrebat de ce Yandex Moldova continuă să activeze și dacă există explicații pentru informațiile apărute în presă potrivit cărora compania nu ar fi achitat impozite, deși ar fi înregistrat o cifră de afaceri de aproximativ opt milioane de euro, Bolea a spus că Guvernul așteaptă rezultatele analizei efectuate de instituțiile abilitate.

Totodată, oficialul nu a prezentat însă detalii despre verificările efectuate până în prezent și nici nu a explicat de ce compania ar fi raportat venituri fără să achite impozite, potrivit informațiilor invocate de jurnaliști.

Yandex ar fi câștigat într-un singur an, în Moldova, peste 7 milioane de euro

Grupul rus Yandex, care domină piața serviciilor de taxi din Republica Moldova, a câștigat aici într-un singur an peste 7 milioane de euro, arată un document judiciar obținut de Europa Liberă. La începutul lunii octombrie, firma controversată a virat la bugetul moldovean și primii bani: nu taxe, ci o amendă.

Un nou incident care vizează infrastructura Yandex

Duminică, gigantul rus din domeniul tehnologiei Yandex a anunțat o pană a infrastructurii sale cloud, în urma unui nou atac cu drone ucrainene asupra unui centru de date.

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