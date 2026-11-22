De la clădirea veche și rece, la condiții moderne și facturi mai mici. Centrul de Sănătate Publică din Telenești a fost modernizat și eficientizat energetic cu sprijinul Uniunii Europene, iar asta înseamnă nu doar economie la căldură și lumină, ci și condiții mai bune pentru medici și pacienți. Pereții izolați, ferestrele și ușile noi, acoperișul renovat și panourile fotovoltaice au schimbat felul în care funcționează instituția, iar necesarul de energie termică și consumul de electricitate au fost reduse cu mai bine de 50%.

„Eficiența energetică este un pas înainte.”

„Bucură ochiul și chiar sănătatea oamenilor.”



Ani la rând, medicii de la Centrul de Sănătate Publică din Telenești au fost nevoiți să găsească soluții pentru a face față frigului din încăperi și cheltuielilor mari pentru încălzire.

Vasile GUZUN, ȘEFUL SECȚIEI DE STATISTICĂ, CENTRUL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ, TELENEȘTI: „Ne străduiam să începem cât mai târziu sezonul de încălzire și să-l încheiem cât mai devreme. Dar sunt cabinete unde nu poți să faci economii, cum ar fi cabinetele medicilor de familie unde sunt primiți pacienții, copiii.”

Astăzi, totul arată diferit.

„- Bună ziua, dna Aurelia.”

În cabinetele medicilor de familie e cald și luminos, iar pacienții, printre care copii și vârstnici, sunt consultați într-un mediu confortabil.

„Sunt binevenite aceste schimbări – bucură ochii și chiar sănătatea oamenilor. Nu e ca pe vremuri când veneau cu toții încotoșmănați.”

Elena STRĂȘESCU, FELCER-LABORANT, CENTRUL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ, TELENEȘTI: „Venim cu altă dispoziție la serviciu. Toate aparatele, spațiul luminos, curățenia totul e spre binele pacienților.”

Loreta ROTARU, ȘEF LABORATOR, CENTRUL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ, TELENEȘTI: „Acum se lucrează mult mai calitativ. Avem o eficiență mai mare de analiză.”

Clădirea veche, de peste 30 de ani a centrului de sănătate, a trecut printr-un amplu proces de modernizare energetică. Pereții au fost termoizolați, acoperișul a fost înlocuit și a fost instalat și un sistem fotovoltaic.

Natalia GÎNGA, REPORTER PRO TV: „De asemenea, au fost îmbunătățite condițiile de eficiență termică în laboratoare, dar și alte cabinete consultative, unde sunt deserviți pacienții. Geamurile înlocuite oferă mai multă lumină naturală, pe când ușile noi conservează o temperatură optimă.”

Toate împreună au redus necesarul de energie termică cu 55%, iar consumul de electricitate cu 63 la sută. Altfel spus, aduce o economie anuală de 1,5 milioane de lei, susține directorul Centrului de Sănătate.

Rodica BARSCOV, DIRECTORUL CENTRULUI DE SĂNĂTATE PUBLICĂ, TELENEȘTI: „Conform facturilor, pentru consumul de energie termică noi avem o diferență considerabilă în ceea ce privește consumul de gaze. De exemplu pentru sezonul de încălzire din 2025, avem constatată o economie de 10 000 de m3 de gaze.”

Schimbările se văd nu doar în cabinete, dar și în activitatea de zi cu zi a medicilor și a pacienților care vin aici din tot raionul.

„Ne bucurăm nu doar noi, cei din Telenești, ci și toate satele din raion.”

Eficientizarea energetică a Centrului de Sănătate Publică din Telenești a fost posibilă anul trecut, printr-un proiect realizat cu sprijinul Uniunii Europene, al Fondului E5P și al Nefco, cu o investiție totală de 570.000 de euro.

Vasile GUZUN, ȘEFUL SECȚIEI DE STATISTICĂ, CENTRUL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ, TELENEȘTI: „Toate proiectele care vin din UE sunt proiecte care, într-adevăr, ajung la noi pentru bunăstarea poporului nostru.”

Rodica BARSCOV, DIRECTORUL CENTRULUI DE SĂNĂTATE PUBLICĂ, TELENEȘTI: „Economiile pe care le avem în rezultatul implementării proiectului le putem folosi în dotări suplimentare, de exemplu în laborator, pentru consumabile, diferiți agenți, pentru a presta servicii de calitate.”

20 de mii de pacienți sunt deserviți anual la Centrul de Sănătate Publică din Telenești, care are circa 70 de cadre medicale.