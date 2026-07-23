Peste 100 de tineri din Bălți și-au încheiat stagiul militar și au fost trecuți în rezervă, în cadrul unei ceremonii solemne. Momentul emoționant a fost urmărit de rude, care au recunoscut că a fost un an cât zece în viața proaspeților rezerviști.

După un an în care și-au testat limitele și au învățat să își apere țara, cei peste 100 de soldați ai Brigăzii 1 Infanterie Motorizată „Moldova” de la Bălți care și-au încheiat serviciul militar s-au aliniat pentru ultima dată în formație și au prezentat onorul.

„- Servesc Republica Moldova! Mulțumesc pentru serviciu. Servesc Republica Moldova!”

Momentul solemn a fost trăit alături de familie și prieteni.

„Timp de un an, nepotul meu a și-a efectuat aici serviciul militar. L-a învățat multe armata, chiar odată mi-a zis bunica, am avut ocazia să reflectez asupra vieții și ce doresc să fac, armata i-a educat”.

„A avut niște reguli care i-au prins foarte bine. Am multe emoții, dar sper că totul va fi bine”.

Comandantul Brigăzii, cel care le-a ghidat pașii timp de un an, le-a urat proaspeților rezerviști drum bun în viață.

Veaceslav BALAN, COMANDANTUL BRIGĂZII 1 INFANTERIE MOLDOVA: „Vreau să vă mulțumesc pentru încrederea pe care ne-ați acordat-o pe parcursul acestui an, noi ne-am executat operațiunile, ne-am executat sarcinile care au fost stabilite pentru a educa feciorii voștri, acești militari”.

Cei care doresc își vor putea continua cariera militară, în cadrul Armatei Naționale.