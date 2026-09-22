Un cetățean al Republicii Moldova, Iurie Manic, a fost reținut săptămâna trecută de autoritățile române la frontiera cu Republica Moldova și urmează să fie predat autorităților franceze. Manic este căutat în Franța, unde este cercetat într-un dosar privind o serie de acțiuni de vandalism despre care anchetatorii susțin că ar fi fost coordonate de Rusia.

Potrivit Ziarul de Iași, Manic era dat în urmărire din 2025, după ce ar fi fost identificat drept unul dintre coordonatorii unei operațiuni în care mai mulți cetățeni moldoveni ar fi realizat graffiti-uri cu sicrie și mesaje referitoare la războiul din Ucraina.

Arestat la Iași în baza unui mandat european

După ce a fost depistat la punctul de trecere a frontierei, Iurie Manic a fost prezentat în fața judecătorilor Curții de Apel Iași.

Potrivit minutei instanței din 19 septembrie, magistrații au admis propunerea de arestare provizorie pentru 15 zile, în vederea predării acestuia către autoritățile franceze. Măsura a fost dispusă în baza unei semnalări introduse în Sistemul de Informații Schengen de Biroul SIRENE Național din Franța, la 20 octombrie 2025, în baza unui mandat european de arestare emis cu patru zile mai devreme.

Manic a fost plasat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul IPJ Vaslui.

Ce acuzații i se aduc în Franța

Autoritățile franceze îl cercetează pentru deteriorarea sau degradarea bunurilor altor persoane, comisă împreună cu alte persoane, precum și pentru subminarea moralului forțelor armate cu intenția de a prejudicia apărarea națională.

Faptele sunt prevăzute de articolele 322-1 și 413-4 din Codul penal francez, iar pedeapsa maximă prevăzută pentru acestea este de cinci ani de închisoare, potrivit informațiilor citate de Ziarul de Iași.

Mai mulți moldoveni, condamnați în dosarul graffiti-urilor

Cazul face parte dintr-o anchetă mai amplă privind presupuse operațiuni de influență și destabilizare desfășurate în Franța.

Potrivit presei franceze, mai mulți cetățeni moldoveni ar fi fost implicați în realizarea unor graffiti-uri care reprezentau sicrie și conțineau mesaje legate de războiul din Ucraina. În aprilie 2026, Tribunalul Penal din Paris a condamnat șapte cetățeni moldoveni la amenzi cuprinse între 1.000 și 10.000 de euro.

Procurorii solicitaseră pedepse mai dure, cuprinse între 18 luni și trei ani de închisoare.

Ancheta franceză vizează o serie de acțiuni atribuite unor rețele străine

Anchetatorii francezi au legat dosarul și de alte incidente produse în Franța, printre care graffiti-uri cu stele ale lui David în regiunea pariziană, mâini roșii pictate pe Memorialul Holocaustului și capete de porc lăsate în apropierea unor moschei.

Potrivit anchetatorilor francezi, aceste acțiuni ar fi făcut parte dintr-o strategie de război hibrid, desfășurată prin intermediari, cu scopul de a influența opinia publică și de a alimenta tensiunile politice din Franța în contextul sprijinului acordat Ucrainei.

Un alt presupus coordonator al operațiunilor, Alexandr Grigorenco, este, de asemenea, dat în urmărire.

Iurie Manic beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive.