Un cetățean portughez, în vârstă de 37 de ani, căutat de autoritățile din Rusia pentru trafic de droguri, a fost reținut la Punctul de Trecere a Frontierei Albița, în timp ce încerca să părăsească România. Pe numele bărbatului era emisă o alertă Interpol, iar acesta a fost predat polițiștilor pentru continuarea procedurilor legale.

Potrivit Poliției de Frontieră Iași, incidentul a avut loc în după-amiaza zilei de 30 iulie, în jurul orei 14:55, când bărbatul s-a prezentat la formalitățile de control în Punctul de Trecere a Frontierei Albița, pe sensul de ieșire din România.

În urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii de frontieră au constatat că pe numele cetățeanului portughez era emisă o alertă Interpol de către autoritățile din Federația Rusă, acesta fiind căutat într-un dosar privind traficul de droguri.

Predat polițiștilor pentru continuarea procedurilor

După confirmarea alertei internaționale, bărbatul a fost reținut și predat unei echipe operative din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui, care urmează să întreprindă măsurile legale necesare în acest caz.