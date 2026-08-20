Un cetățean turc de 68 de ani a fost condamnat la 5 ani de închisoare de o instanță din Republica Moldova, după ce a ajutat mai multe persoane să tranziteze ilegal țara pentru a ajunge în Uniunea Europeană. Bărbatul făcea parte dintr-un grup care organiza transportarea migranților prin Moldova spre țările UE.

Potrivit PCCOCS, bărbatul făcea parte dintr-un grup care organiza transportarea migranților prin Moldova. Într-unul dintre cazuri, acesta a ajutat o familie din Irak, doi adulți și copilul lor de 3 ani, să ajungă din Turcia în Moldova, de unde urma să plece mai departe spre Paris.

Familia a plătit 30.000 de dolari pentru drumul spre Paris

În 2019, familia aflată în Turcia a plătit 30.000 de dolari pentru călătorie. Cei trei au ajuns în Moldova cu pașapoarte croate false. Organizatorii le-ar fi spus că documentele sunt originale și că prețul mare era justificat tocmai de acest lucru.

Falsurile au fost însă depistate de polițiștii de frontieră, iar familia nu a mai putut continua călătoria spre Franța.

Ulterior, familia a cerut azil în Moldova. După ce au fost contactați de organizatorii migrației ilegale, membrii familiei s-au întâlnit la Chișinău cu bărbatul condamnat. Acesta i-ar fi transportat cu un Mercedes la un hotel.

Mai târziu, un alt membru al grupului i-a preluat și i-a dus la Hâncești, unde au fost cazați. În februarie 2020, acesta i-a transportat cu barca peste Prut, spre România. Familia a fost depistată de polițiștii de frontieră români.

Bărbatul care i-a transportat peste Prut și-a recunoscut vina și a fost condamnat anterior la 6 ani și 6 luni de închisoare.

A mai ajutat un cetățean turc să ajungă ilegal în Germania

Într-un alt caz, cetățeanul turc condamnat acum a organizat călătoria unui alt bărbat din Turcia, care voia să ajungă în Germania, după ce i-a fost refuzată viza turistică.

Cei doi au ajuns cu vaporul la Odesa, apoi au mers spre Tiraspol cu același Mercedes. Înainte de a-l duce la Aeroportul din Chișinău, condamnatul i-a oferit un pașaport fals. Documentul a fost depistat la controlul de frontieră, iar bărbatul nu a mai putut pleca spre Germania.

Pentru organizarea acestei călătorii, cetățeanul turc a primit 2.500 de euro.

Pe lângă pedeapsa de 5 ani de închisoare, instanța a dispus confiscarea Mercedesului folosit pentru transportarea migranților, precum și a celor 30.000 de dolari și 2.500 de euro primiți de la victime.

După ispășirea pedepsei, bărbatul urmează să fie expulzat din Republica Moldova în Turcia.