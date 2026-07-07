Ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, îi avertizează pe moldoveni că obținerea cetățeniei ruse îi poate expune riscului de a fi înrolați și trimiși pe frontul din Ucraina. Mesajul vine după declarațiile șefului Comitetului de Investigații al Federației Ruse, Alexandr Bastrîkin, despre persoanele care au dobândit cetățenia rusă și au fost luate în evidența militară.

„Cetățenie rusă = bilet spre front. Cei care pun la îndoială acest fapt, ascultați-l pe Alexandr Bastrîkin, șeful Comitetului de Investigații al Rusiei, care se laudă că a prins 80.000 de migranți. I-a pus pe toți la evidență militară, iar 20.000 de tineri migranți sunt deja pe front. Sunt sigur că moldovenii nu-și doresc asemenea bilete într-o singură direcție. Atenționez toți cetățenii noștri să fie vigilenți pentru a evita situații regretabile, care nu mai pot fi corectate”, a scris Mihai Popșoi pe rețelele de socializare.

„Dacă au solicitat cetățenia rusă, atunci au și această obligație”

Alexandr Bastrîkin a declarat că Direcția Militară de Investigații, împreună cu Ministerul Afacerilor Interne și Garda Națională a Rusiei, desfășoară periodic controale în locurile unde se află migranți pentru a identifica persoanele care au obținut cetățenia rusă, dar nu s-au înregistrat la evidența militară.

Potrivit acestuia, autoritățile ruse au identificat aproximativ 80.000 de persoane și le-au înregistrat la evidența militară. Bastrîkin a mai afirmat că aproximativ 20.000 de tineri care au dobândit cetățenia rusă și provin din state precum Uzbekistan, Tadjikistan și Kârgâzstan se află în prezent pe frontul din Ucraina.

Moldovenii, supuși unor controale stricte la frontiera Federației Ruse

Luni, ministerul Afacerilor Externe a venit cu o atenționare pentru cetățenii Republicii Moldova care intenționează să călătorească în Federația Rusă. În ultima perioadă a fost înregistrată o creștere a numărului de cazuri în care moldovenii sunt supuși unor controale extinse la frontieră. MAE de la noi a semnalat totodată că a primit informații despre cazuri în care moldoveni aflați în detenție administrativă în Rusia au fost presați să semneze contracte de înrolare în armata rusă.

Potrivit ministerului de Externe, în unele cazuri, autoritățile au verificat și copiat datele din telefoanele și alte dispozitive electronice ale cetățenilor, i-au fotografiat și le-au prelevat amprentele digitale.

Ministerul de Externe anunță că a primit informații despre cazuri în care cetățeni aflați în detenție administrativă ar fi fost presați să semneze contracte de înrolare în armata rusă.

Sursă video: Mihai Popșoi