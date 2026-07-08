La vama Giurgiulești–Galați, pe sensul de ieșire din Republica Moldova, se înregistrează un flux sporit de călători și mijloace de transport. Poliția de Frontieră anunță că timpul de așteptare poate crește din cauza unor probleme tehnice la verificarea documentelor cetățenilor non-UE de către autoritățile române.

La această oră, la punctul de trecere a frontierei Giurgiulești–Galați, pe sensul de ieșire din Republica Moldova, se înregistrează un număr mare de călători și mașini.

Controlul se desfășoară pe teritoriul României, iar verificarea documentelor de călătorie pentru cetățenii din state non-UE este afectată de unele probleme tehnice, ceea ce poate duce la majorarea timpului de așteptare.

Alegeți rute alternative

Autoritățile recomandă șoferilor și călătorilor să ia în calcul traversarea frontierei prin punctele de trecere Leova - Bumbăta sau Cahul–Oancea.

Vama Otaci va fi sistată temporar

Postul vamal de frontieră Otaci va fi temporar suspendat pe 13 iulie, începând cu ora 12:00. Măsura este luată pentru lucrări de modernizare, inclusiv instalarea unor construcții modulare.

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Bilanțul traversărilor la frontieră în ultimele 24 de ore

În ultimele 24 de ore, frontiera Republicii Moldova a fost traversată de peste 79 de mii de persoane, iar cele mai solicitate puncte de trecere au fost Aeroportul Chișinău, Leușeni, Sculeni, Otaci și Palanca.