Calea Ferată din Moldova testează o nouă rută pentru transportul de pasageri, care va lega Strășeniul de capitală, Revaca și Sîngera. Cursa de probă a fost efectuată vineri, 13 noiembrie, cu un tren diesel modernizat, pregătit de specialiștii Depoului Chișinău.

La testare au participat vicepremierul și ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, directorul general al CFM, Serghei Cotelinic, și specialiști ai întreprinderii.

Potrivit CFM, noua conexiune ar urma să ofere locuitorilor din localitățile de pe traseu o alternativă de transport către Chișinău, inclusiv pentru deplasările la serviciu și la instituțiile de învățământ.

Legătură cu Aeroportul și parcări în apropierea stațiilor

Unul dintre avantajele noii rute ar fi accesul mai rapid către Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău. Acesta ar urma să fie asigurat printr-o legătură rutieră între stația Revaca și aeroport, care, potrivit CFM, ar reduce timpul de deplasare și ar permite evitarea aglomerației din trafic.

Totodată, în apropierea stațiilor de pe traseu urmează să fie amenajate parcări, astfel încât călătorii să poată combina transportul individual cu cel feroviar.

Cursa Chișinău–Ungheni ar putea fi scoasă din grafic

Introducerea noii rute presupune excluderea cursei diesel Chișinău–Ungheni din graficul de circulație. Reprezentanții CFM explică decizia prin numărul mai mic de pasageri și costurile ridicate de exploatare a acestei curse.

Întreprinderea precizează că analizează în continuare soluții pentru dezvoltarea transportului feroviar de pasageri și adaptarea serviciilor la necesitățile călătorilor.