Cheltuielile Î.S. „MoldATSA” pentru instruirea și delegarea angajaților au crescut spectaculos în ultimii ani, ajungând de la doar 363 de mii de lei în 2020 la peste 9 milioane de lei în primele nouă luni ale anului 2025. Constatările se regăsesc într-un raport al Centrului Național Anticorupție (CNA), care atrage atenția asupra unor posibile utilizări ineficiente ale banilor publici și asupra lipsei unor justificări clare pentru o parte dintre cursurile și deplasările externe.

Potrivit raportului, costurile pentru instruirea și perfecționarea profesională a angajaților au cunoscut o creștere semnificativă în ultimii ani. Dacă în 2020 acestea se ridicau la aproximativ 363 de mii de lei, în 2024 au depășit 4,4 milioane de lei, iar în primele nouă luni ale anului 2025 au ajuns la peste 9,06 milioane de lei.

Inspectorii CNA consideră că majorarea cheltuielilor nu este însoțită întotdeauna de justificări suficiente privind necesitatea instruirilor sau beneficiile reale aduse activității întreprinderii.

Cursuri plătite, deși existau alternative gratuite

Raportul relevă că Republica Moldova beneficiază, prin calitatea de membru al EUROCONTROL, de acces la numeroase programe gratuite de instruire pentru specialiștii din domeniul navigației aeriene, costurile fiind limitate, în principal, la cheltuielile de deplasare.

Cu toate acestea, MoldATSA a optat în repetate rânduri pentru cursuri organizate de Asociația Internațională a Transportului Aerian (IATA), mult mai costisitoare. Potrivit CNA, participarea la un astfel de curs poate costa între 80 și 120 de mii de lei pentru o singură persoană, în timp ce instruirile similare oferite de EUROCONTROL presupun, în general, cheltuieli de doar 25-40 de mii de lei.

Peste 1,8 milioane de lei pentru instruiri pe aceeași tematică

Unul dintre exemplele prezentate în raport vizează instruirile privind Sistemele de gestionare a riscului de oboseală (FRMS).

În iulie 2025, administratorul MoldATSA și un alt angajat au participat la un curs organizat în Singapore. La scurt timp, aceeași tematică a fost abordată într-un curs organizat în Republica Moldova, iar câteva luni mai târziu au fost organizate noi instruiri similare la Chișinău. Cu toate acestea, întreprinderea a continuat să trimită angajați la cursuri desfășurate în Singapore și Thailanda.

Doar pentru instruirile FRMS, MoldATSA a cheltuit peste 1,8 milioane de lei în primele nouă luni ale anului 2025. CNA apreciază că existența unor cursuri similare în țară ridică întrebări privind oportunitatea și eficiența economică a acestor deplasări externe.

Contabilul-șef, trimis în Marea Britanie la un curs de limba engleză

Raportul scoate în evidență și cazul contabilului-șef al întreprinderii, delegat în Marea Britanie pentru a urma un curs de limba engleză de nivel începător (A2).

Potrivit CNA, costul instruirii a depășit 106 mii de lei. Inspectorii anticorupție subliniază că programe similare puteau fi urmate în Republica Moldova sau în format online, la costuri considerabil mai mici, fără a fi prezentată o justificare documentată privind necesitatea organizării cursului în străinătate.

Participări fără legătură directă cu atribuțiile de serviciu

Raportul mai arată că, în mai multe cazuri analizate, angajații au fost delegați la instruiri fără ca atribuțiile lor de serviciu să aibă o legătură directă cu tematica cursurilor.

De asemenea, CNA constată că întreprinderea nu a valorificat suficient programele gratuite oferite prin EUROCONTROL și că, în unele situații, lipsesc analizele cost-beneficiu și justificările economice pentru alegerea cursurilor și deplasărilor externe.

Scandalul MoldATSA: Fostul șef și-ar fi înfrumusețat CV-ul

Scandalul de MolodATSA a pornit acum aproximativ două săptămâni, după ce Ziarul de Gardă a publicat o investigație în care se arată că Dumitru Vangheli ar fi inclus informații false în CV-ul depus la concursul organizat de Agenția Proprietății Publice în anul 2025. Potrivit investigației, acesta ar fi declarat că a obținut licența de pilot la o academie privată din Canada și că a activat timp de doi ani în calitate de pilot la compania Air Canada.

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La scurt timp distanță, o altă investigație publicată de Rise Moldova a dezvăluit faptul ca purtătoarea de cuvânt a întreprinderii de stat Moldatsa, Anastasia Taburceanu ar fi anul acesta lunar un salariu, cu adaosuri, de 120 de mii de lei lunar. Pe 23 iunie, Taburceanu a anunțată ca pleacă din funcție și a declarat că va restitui sporurile și adaosurile salariale încasate pe durata activității sale în cadrul instituției.

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Dumitru Vangheli, suspendat din funcție

Ulterior, Dumitru Vangheli a fost demis din funcția de director al întreprinderii Moldatsa. Decizia a fost luată pe 20 iunie de consiliul de administrație a întreprinderii pe motiv că nu mai are încredere în acesta. Totodată, Vangheli nici nu a confirmat, nici nu a negat că ar fi activat ca pilot la compania Air Canada, însă a scris că a urmat instruiri în domeniul aviației și a acumulat experiență în sectorul aviatic canadian, precizând că unele formulări din CV au fost „sumare”.

APP urmează să fie reorganizată

Ulterior, premierul Alexandru Munteanu a anunțat că Agenția Proprietății Publice responsabilă de gestionarea întreprinderilor de stat, inclusiv de numirea șefului demis de la Moldatsa, va fi reorganizată „din temelie”, iar Corpul de Control al prim-ministrului a fost demis pe 24 iunie.

Demisii în urma scandalului MoldATSA

Ieri, deputatul partidului de guvernare, Radu Marian, a anunțat că pleacă de la șefia Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe în urma scandalului de la MoldATSA. El a scris că angajarea fostului director în baza unui CV falsificat a afectat credibilitatea PAS și că își asumă responsabilitatea pentru faptul că el l-a recomandat pe fostul șef al companiei, fără să știe despre presupusele abuzuri salariale din cadrul întreprinderii. Radu Marian a recunoscut că a copilărit în aceeași curte cu Dumitru Vangheli, dar spune că nu au fost prieteni.

Ulterior, directorul general al Agenției Proprietății Publice, Roman Cojuhari, și-a anunțat și el demisia și a spus că își asumă responsabilitatea pentru faptul că activitatea fostului director al MoldATSA nu a fost verificată suficient de riguros. Acesta a afirmat că, deși politica salarială ținea de conducerea întreprinderii, amploarea deciziilor luate impunea un control mai atent din partea Agenției.

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