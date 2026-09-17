„Eu am ascuns foarte mult timp”, mărturisește Olga Krivorucenco, femeia care susține că a fost supusă violenței în familie timp de aproximativ 10 ani. Într-un interviu la „În Profunzime”, aceasta a povestit despre episoadele de agresiune pe care afirmă că le-a trăit, dar și despre interacțiunile cu autoritățile, despre care spune că au fost uneori contradictorii. Am solicitat și o reacție de la fostul soț al Olgăi, Mihail Krivorucenco. Acesta a refuzat să facă declarații, spunând că este vorba despre un minor și că se abține de la comentarii. Anterior, pentru Știrile PRO TV, acesta a negat acuzațiile și a declarat că acestea „nu corespund realității”.

Olga spune că episoadele de violență ar fi început încă în 2011. Potrivit relatării sale, timp de ani de zile a încercat să suporte situația, până când, după un ultim episod, a decis să plece din locuința familiei.

„La mine au fost de 2011, însă eu am tăcut foarte, foarte mult. Am suportat toată violența asta. Când deja nu mai aveam ieșire din situație, că știți, nu am zis că ori plec la psihiatrie, ori rămân aici. Și am hotărât, după ultima bătaie, violență, să ies din casă, din propria mea casă”, a povestit femeia.

Ea afirmă că ar fi fost agresată fizic inclusiv în perioada sarcinii.

„Chiar și când eram însărcinată cu nouă luni de zile, trasă de păr, pentru o brățară, că l-am întrebat unde e brățara, trasă de păr și dusă în vana de spălat, ca să nu rămână urme. Așa am fost. Și nu numai. Și vânătăi am avut.”

Olga spune că nu a vorbit atunci despre cele întâmplate, iar acest lucru îl regretă.

„Asta a fost o prostie de mine, că nu am spus nimănui.”

„Copiii ăștia au văzut foarte multe”

Femeia afirmă că unul dintre cele mai grave momente ar fi avut loc atunci când a decis să plece de acasă împreună cu copiii. Potrivit relatării sale, fostul soț ar fi încercat să o împiedice să plece și i-ar fi spus că va părăsi locuința fără copil.

„Am început a împacheta hăinuțele, să plec. Însă el a început a rupe sacoșele și a spus că tu nu te duci din casa asta. Dacă te duci, tu pleci fără copil.”

Olga spune că fiica sa ar fi sunat la 112, iar poliția ar fi venit la domiciliu. Ea susține însă că fostul soț ar fi plecat înainte ca polițiștii să poată discuta cu el.

Femeia mai spune că, în acea perioadă, copiii ar fi asistat la episoadele de violență.

„Nu îmi speria copiii, dar copiii până acum, până la momentul dat, au văzut foarte multe.”

„Au fost și reacții pozitive, dar au fost și reacții negative”

Olga spune că a apelat la poliție și la alte instituții, însă experiențele sale nu au fost întotdeauna cele la care se aștepta.

„Au fost și reacții pozitive, dar au fost și reacții negative. La care, în loc să-l chemi pe el, să-l dai la răspundere, mă duceam eu și plăteam amenzi. Au fost multe întoarceri cu neclaritate. Pur și simplu, neclaritate.”

Ea afirmă că, în opinia sa, funcția de polițist deținută de fostul soț ar fi influențat modul în care era tratată situația.

Olga susține că acesta ar fi ironizat-o și i-ar fi spus că nu are autoritate.

„Soțul râdea și zâmbea și spunea că așa ești tu de proastă. Așa îmi spunea. Și tu unde te duci? Tu nu ai autoritate.”

Întrebată despre faptul că fostul soț neagă că ar fi agresat-o, Olga a răspuns ferm.

„Eu am dovezi. Sunt foarte multe dovezi. De când copilul e micuț și până la prezent.”

„Eu, pur și simplu, nu mai cred”

În ultimii ani, conflictul dintre cei doi s-ar fi mutat și în zona relației cu copilul. Olga spune că, după divorț, nu reușește să aibă o relație normală cu fiul său și că au existat mai multe dispute și procese.

Avocatul femeii susține că a întreprins mai multe demersuri în acest caz și a solicitat ca minorul să fie scos din familia tatălui și încredințat mamei. Potrivit Olgăi, demersurile în acest sens au fost însoțite de mai multe acțiuni în instanță privind stabilirea și exercitarea drepturilor părintești.

Ea susține că, în unele situații, fostul soț ar fi intervenit atunci când încerca să vorbească la telefon cu copilul și că ar fi fost amenințată cu poliția și cu un ordin de protecție.

„Eu patru ani de zile în judecăți, a pus să anuleze și să anuleze. Eu, pur și simplu, nu mai cred. Nu mai cred că o să fie.”

Femeia afirmă că tocmai această acumulare de experiențe a determinat-o să caute o altă cale pentru a fi auzită.

„Trebuia să o fac public. Ca eu să-mi primesc copilul. Poate atunci o să mă înțeleagă lumea și autoritățile o să vadă.”

Mihail Krivorucenco nu a dorit să comenteze acuzațiile, invocând existența unui minor și faptul că dosarul este în instanță. Anterior, pentru Știrile PRO TV, acesta a negat acuzațiile și a declarat că acestea „nu corespund realității”.

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