Republica Moldova face un nou pas pentru a-și extinde exporturile. O echipă de trei experți chinezi se află în țara noastră, în perioada 1-6 noiembrie, pentru a verifica dacă semințele de struguri respectă cerințele necesare pentru a fi exportate pe piața asiatică.

Potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, specialiștii analizează modul în care Republica Moldova controlează sănătatea plantelor și previne apariția dăunătorilor. Totodată, aceștia discută cu reprezentanții agenției despre regulile și controalele aplicate produselor destinate exportului.

Au loc verificări la producători și în laboratoare

Experții chinezi vizitează și o întreprindere din domeniu, unde verifică modul în care sunt produse și păstrate semințele de struguri, documentele și posibilitatea de a urmări proveniența acestora.

De asemenea, delegația inspectează laboratoarele Centrului Național pentru Sănătatea Animalelor, Plantelor și Siguranța Alimentelor, unde sunt efectuate analize relevante pentru controlul fitosanitar.

Ce ar însemna deschiderea pieței chineze

Pentru producătorii și procesatorii din Republica Moldova, accesul pe piața chineză ar putea deschide noi oportunități de comercializare a semințelor de struguri și de extindere a exporturilor.