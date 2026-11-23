Capitala va intra în atmosfera sărbătorilor de iarnă pe 5 decembrie, când va fi inaugurat Târgul de Crăciun din centrul Chișinăului. Tot atunci vor fi aprinse luminițele de pe principalul Pom de Crăciun, dar și instalațiile festive din întregul oraș.

Anunțul a fost făcut de primarul Ion Ceban, care a precizat că ora evenimentului și surpriza pregătită pentru această zi vor fi comunicate ulterior.

Edilul a invitat locuitorii și oaspeții capitalei să participe la eveniment și să sărbătorească împreună începutul sezonului de iarnă.

Anul trecut, Târgul de Crăciun la fel a fost inaugurat la 5 decembrie.