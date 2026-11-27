Serviciile municipale din Chișinău sunt în alertă și se pregătesc să intervină în teren, în cazul în care condițiile meteo vor îngreuna circulația. Măsurile vin după ce autoritățile meteorologice au anunțat precipitații sub formă de lapoviță și formarea ghețușului.

Potrivit Primăriei Chișinău, toate subdiviziunile responsabile, în colaborare cu preturile de sector, au pregătit tehnica specializată, echipele de intervenție și materialele antiderapante.

Totodată, stocurile de materiale necesare pentru combaterea poleiului au fost suplinite, iar intervențiile vor fi desfășurate în conformitate cu protocolul pregătit și aprobat de autorități.

Primăria îndeamnă șoferii să circule cu prudență

Reprezentanții municipalității precizează că serviciile vor interveni în funcție de necesitate, în contextul condițiilor meteorologice prognozate pentru următoarele ore.

În acest context, Primăria îndeamnă șoferii să manifeste prudență în trafic și să adapteze viteza la condițiile de drum, pentru a evita accidentele.