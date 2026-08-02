În timp ce autoritățile centrale avertizează că situația de pe râul Nistru rămâne una de risc și că nivelul apei este monitorizat permanent, primarul capitalei, Ion Ceban, susține că locuitorii Chișinăului nu vor rămâne fără apă. Edilul afirmă că orașul este pregătit pentru orice scenariu și că, în cazul apariției unei crize, alimentarea cu apă va fi asigurată inclusiv cu ajutorul cisternelor. Potrivit acestuia, autoritățile municipale au pregătit 270 de rezervoare mobile și au stabilit 213 puncte de distribuire a apei, dintre care 108 se află la grădinițe, 30 la instituții medicale, iar 75 în diferite sectoare ale capitalei.

Ca la o adevărată expoziție primarul Ion Ceban a adus azi sub podul de la Telecentru, zeci de tractoare și autocisterne cu care spune că se va interveni în cazul unei crize și a dat asigurări că orașul nu va rămîne fără apă.

Ion CEBAN, PRIMARUL MUNICIPIULUI CHIȘINĂU: „Vreau să spun tuturor și în primul rând locuitorilor municipului Chișinău este că, indiferent ce se întâmplă, Chișinău va avea apă. Când spun indiferent ce se întâmplă, am menționat că avem situații la Novodnistrovsk și la Dubăsari. Sunt două hidrocentrale care, de fapt, alimentează râul nostru. Și în funcție de diversările din aceste lacuri de acumulare, este apă în Nistru.”

Ion Ceban a declarat că Primăria Chișinău a luat măsuri pentru a reduce riscurile privind alimentarea cu apă, cu excepția unui scenariu extrem în care debitul Nistrului s-ar opri complet. Potrivit edilului, municipiul dispune de peste 270 de rezervoare de apă, 20 de cisterne și 45 de autospeciale, pregătite să intervină în cazul unor eventuale întreruperi ale aprovizionării. Totuși, Ion Ceban a evitat să spună pentru cât timp ar putea fi asigurată alimentarea cu apă în condițiile unei eventuale crize.

Ion CEBAN, PRIMARUL MUNICIPIULUI CHIȘINĂU: „Nu estimăm astăzi în zile, în săptămâni, în ore. La această etapă sunt toate protocolele, puse în aplicare, funcționale, despre asta vom vorbi suplimentar, iar municipiul Chișinău, indiferent ce se va întâmpla, va fi apă. Există patru zone de securizare în aria stației de captare. Sunt sondele arteziene, este un debit total de 32.000 de metri cub în acest sens.”

Planul ridică însă semne de întrebare, având în vedere că aproape de un milion de oameni ar urma să depindă de câteva sute de rezervoare amplasate în întregul oraș.

Ion CEBAN, PRIMARUL MUNICIPIULUI CHIȘINĂU: „Eu nu pot să răspund pentru alte localități. Eu astăzi, în fața domniilor voastre și a locuitorilor capitalei, răspund la ce va face și cum se va administra potențiala criză în municipiul Chișinău.”

Ion Ceban a declarat că nivelul apei din Nistru depinde de deversările efectuate de hidrocentralele de la Novodnestrovsk și Dubăsari, precizînd că gestionarea deversărilor și relațiile privind funcționarea hidrocentralelor țin exclusiv de competența autorităților centrale. Chiar și așa acesta Ceban spune că în ultimele două săptămâni, la stația de captare de la Vadul lui Vodă s-a lucrat continuu pentru sporirea siguranței alimentării cu apă a municipiului. El a publicat astăzi un video de 4 minute în care sunt prezentate lucrările efectate.

Primarul a evitat să ne spună ce lucrări s-au făcut la stația de captare de la Vadul lui Vodă.

Ion CEBAN, PRIMARUL MUNICIPIULUI CHIȘINĂU: „Am să vă invit personal. În scurt timp să vedeți, să nu vorbim pe degete, dar să vă arăt cu exactitate ce am făcut într-o locație, a doua locație și a trei locație și a patra."

Potrivit experților, din cauza secetei, Nistrul are acum de aproape trei ori mai puțină apă decât ar trebui să aibă în această perioadă, iar asta poate afecta funcționarea stației de captare de la Vadul lui Vodă. În contextul în care ne așteaptă o săptămână de canicula, situația se poate schimba de la o zi la alta.

Valeriu CAZAC, HIDROLOG: „Dacă cade nivelul apei la stația de pompare pentru orașul Chișinău, sub nivelul de 8,29-49 de metri, acolo este un nivel critic, atunci aceste pompe nu vor putea funcționa la regimul normal, pentru o asigurare cu apa Chișinăul.”

Experții avertizează că Republica Moldova nu este pregătită pentru astfel de situații. Deși legea prevede elaborarea unor planuri de gestionare a secetei hidrologice, acestea lipsesc atât la nivel național, cât și în multe administrații locale.