Cinci bărbați implicați într-o schemă de contrabandă cu peste 11 milioane de țigări de lux au fost condamnați la pedepse penale de Curtea de Apel Nord, după ce în 2023 fuseseră achitați de Judecătoria Ungheni. Decizia a fost pronunțată la insistența procurorilor PCCOCS, care au contestat sentința inițială.

Potrivit procurorilor, grupul criminal organizat pregătea transportarea ilegală a țigărilor din Republica Moldova în România. Produsele din tutun erau depozitate temporar într-un imobil din raionul Ungheni, urmând să fie transportate peste Prut cu ajutorul a trei microbuze Mercedes-Benz Sprinter, special modificate pentru această activitate.

Schema prin care acționau bărbații

Ancheta a stabilit că unul dintre membrii grupului, cetățean al Republicii Moldova stabilit în România, a procurat mai multe microbuze pe care intenționa să le folosească la contrabandă. Pentru a crea aparența unor deplasări obișnuite, acesta și un alt inculpat au traversat în repetate rânduri frontiera moldo-română cu vehiculele respective. Ulterior, microbuzele au fost dotate cu pereți dubli și alte modificări destinate transportării clandestine a țigărilor.

În paralel, un alt membru al grupării a identificat, prin intermediul unui anunț publicat pe platforma 999, un depozit în raionul Ungheni. Proprietarilor le-ar fi spus că spațiul urma să fie utilizat pentru păstrarea și comercializarea produselor de uz casnic.

În realitate, acolo au fost depozitate 1.155 de cutii cu 577.500 de pachete de țigări, echivalentul a peste 11 milioane de unități. Marfa era supravegheată de la distanță printr-un sistem video instalat special în acest scop.

Schema a fost deconspirată în 2020, în urma investigațiilor comune desfășurate de procurorii PCCOCS și ofițerii Serviciului de Informații și Securitate. Țigările au fost ridicate, iar potrivit estimărilor Serviciului Vamal de la acea vreme, valoarea acestora se apropia de 7 milioane de lei.

Cele trei microbuze, confiscate

Pe lângă condamnarea celor cinci bărbați, Curtea de Apel Nord a dispus confiscarea celor trei microbuze Mercedes-Benz Sprinter utilizate la pregătirea tentativei de contrabandă. Totodată, țigările ridicate urmează să fie nimicite.

Cazul a fost făcut public inițial în iulie 2020, de PCCOCS și SIS.