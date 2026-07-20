Cinci bărbați, cu vârste cuprinse între 32 și 58 de ani sunt cercetați penal după ce au fost prinși că vindeau ilegal peste 5 tone de alcool etilic adus din regiunea transnistreană.

Potrivit PCCOCS, aceștia au fost reținuți la marginea satului Hagimus, raionul Căușeni, în momentul în care comercializau alcoolul. Cantitatea de alcool era păstrată în 21 de butoaie, fiecare cu o capacitate de 250 de litri.

Toată cantitatea de alcool, trei mijloace de transport și alte bunuri care ar putea avea legătură cu cazul au fost ridicate pentru verificări.

Ancheta continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate și stabilirea modului în care alcoolul a fost introdus și distribuit ilegal în țară.