Cinci cetățeni străini originari din Uzbekistan au fost plasați în custodie publică pentru 30 de zile, după ce nu au respectat deciziile de returnare emise de autorități. Aceștia au fost depistați anterior muncind ilegal pe un șantier de construcții din municipiul Comrat și urmează să fie îndepărtați de pe teritoriul Republicii Moldova.

Potrivit Inspectoratului General pentru Migrație (IGM), măsura a fost dispusă la data de 4 august, în baza unor hotărâri emise de Judecătoria Cahul.

Cei cinci cetățeni ai Uzbekistanului au fost transferați în Centrul de plasament temporar al străinilor al IGM, unde vor rămâne timp de 30 de zile, perioadă necesară pentru procedurile de îndepărtare de pe teritoriul țării.

Străinii au ajuns în atenția autorităților după un control desfășurat la 25 iunie 2026, pe un șantier de construcții din municipiul Comrat. Ofițerii Direcției regionale Sud a IGM au stabilit că aceștia desfășurau activități de muncă fără a deține documentele permisive necesare.

Au primit amenzi și interdicție de intrare în țară

În urma verificărilor, pe numele celor cinci persoane au fost întocmite procese-verbale pentru încălcarea legislației privind munca străinilor pe teritoriul Republicii Moldova.

Totodată, autoritățile au emis decizii de returnare și au aplicat o interdicție de intrare în țară pentru o perioadă de trei ani.

Deoarece cetățenii străini nu au părăsit benevol teritoriul Republicii Moldova în termenul stabilit, Direcția regională Sud a IGM a solicitat instanței plasarea acestora în custodie publică.

IGM: Străinii trebuie să respecte regimul de ședere

Inspectoratul General pentru Migrație reamintește cetățenilor străini obligația de a respecta legislația Republicii Moldova privind șederea și desfășurarea activităților de muncă.

Autoritățile avertizează că încălcarea regulilor poate duce la aplicarea măsurilor prevăzute de lege, inclusiv returnarea forțată și interdicția de a reveni în țară.