Cinci cetățeni străini au fost depistați astăzi, 24 septembrie, în timp ce munceau ilegal pe un șantier din raionul Călărași. Potrivit Inspectoratului General pentru Migrație, este vorba despre trei cetățeni ai Uzbekistanului și doi ai Tadjikistanului, care nu dețineau documentele necesare pentru a munci legal în Republica Moldova.

Potrivit IGM, cei cinci cetățeni străini au mai lucrat anterior la o companie de construcții din Bălți. Dreptul lor de a munci în Republica Moldova fusese însă revocat.

În pofida acestui fapt, aceștia au fost depistați din nou desfășurând activități de muncă, de această dată pe un șantier din raionul Călărași.

Angajatorul riscă amenzi

Agentul economic care i-a admis la muncă fără actele necesare urmează să fie sancționat conform legislației.

Inspectoratul General pentru Migrație precizează că, potrivit Codului contravențional, încălcarea regulilor privind angajarea cetățenilor străini poate atrage amenzi aplicate separat pentru fiecare persoană identificată la muncă fără forme legale.

În funcție de gravitatea încălcării și de numărul persoanelor implicate, sancțiunile cumulate pentru persoanele juridice și cele cu funcții de răspundere pot ajunge sau depăși 50.000–75.000 de lei.

Vor fi returnați și li se va interzice intrarea în Moldova

În cazul celor cinci cetățeni străini vor fi emise decizii de returnare, iar autoritățile urmează să le aplice și interdicții de intrare pe teritoriul Republicii Moldova, în condițiile prevăzute de lege.

IGM le reamintește angajatorilor că cetățenii străini pot fi încadrați în muncă doar dacă dețin documentele necesare care le acordă dreptul de ședere și de muncă în Republica Moldova.