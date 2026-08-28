Cinci explozii consecutive ar fi fost auzite în timpul nopții în localitatea Pervomaisc din regiunea transnistreană, în apropierea frontierei cu Ucraina. Locuitorii spun că au observat și drone în apropierea blocurilor de locuințe, însă cauza exploziilor nu a fost confirmată oficial. Ministerul Apărării nu a anunțat, până în prezent, despre survolarea spațiului aerian al Republicii Moldova în ultimele ore.

Potrivit unui martor citat de IPN, exploziile au fost însoțite de un vuiet puternic și au făcut să vibreze geamurile și pereții clădirilor. Mai mulți oameni au ieșit din locuințe pentru a vedea ce se întâmplă.

Cinci drone au survolat spațiul aerian al Republicii Moldova, chiar de Ziua Independenței

Cinci drone au survolat spațiul aerian al Republicii Moldova în noaptea 27 august, chiar de Ziua Independenței. Potrivit ministerului Apărării, prima dronă a traversat frontiera de stat din Ucraina spre Republica Moldova la ora 03:56, în proximitatea localității Beliayevka, pe direcția Palanca, raionul Ștefan Vodă. Un minut mai târziu, aceasta a părăsit spațiul aerian național și a revenit în Ucraina.

O a doua dronă a fost observată la ora 03:59, venind din direcția localității Starokazacie, Ucraina, și intrând în Republica Moldova în apropierea localității Căplani. La ora 04:10, aceasta a dispărut de pe sistemele de monitorizare în proximitatea localității Carahasani, raionul Ștefan Vodă.

Cea de-a treia dronă a traversat frontiera la ora 04:09, deplasându-se pe direcția Palanca – Crocmaz – Olănești – Purcari – Rășcăeți. La ora 04:24, obiectul aerian a dispărut de pe radare în apropierea localității Pervomaisk, în regiunea transnistreană, în apropierea zonei de frontieră.

A patra dronă a traversat frontiera la ora 04:16, în zona localității Palanca, după care a părăsit imediat spațiul aerian al Republicii Moldova, deplasându-se spre Maiaki, Ucraina.

Un alt obiect aerian a fost observat la ora 05:50 în apropierea postului vamal Săiți – Lesnoe. Drona a traversat teritoriile celor două state, iar la ora 06:02 s-a deplasat în direcția localității Lesnoe, Ucraina, părăsind spațiul aerian național.

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Un obiect zburător a căzut în apropierea drumului Chișinău-Basarabeasca

După survolarea spațiului aerian de cinci drone în noaptea de 27 august, dimineața un cetățean a sesizat poliția despre un obiect zburător a căzut la pământ în apropierea drumului Chișinău–Basarabeasca. Poliția a informat ulterior că este vorba despre un aparat de zbor fără pilot, de model „Parodia”, care s-a prăbușit după ce a lovit un copac, în apropierea satului Carabetovca.

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Sursă video: IPN