Cinci focare de boli la animale au fost înregistrate în Republica Moldova, în perioada 2–8 noiembrie. Este vorba despre trei cazuri de rabie, un focar de gripă aviară și unul de pestă porcină africană. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) avertizează populația și crescătorii de animale să respecte măsurile de prevenire, în special în contextul răspândirii gripei aviare.

Potrivit ANSA, două focare de rabie au fost depistate la bovine. Primul a fost confirmat în localitatea Ceapaevca, raionul Drochia, iar al doilea în Bulbocii Noi, raionul Soroca.

Un alt caz de rabie a fost înregistrat la un câine din localitatea Vătămăneasa, raionul Călărași.

Gripă aviară la lebede și pestă porcină africană la porci

Un focar de gripă aviară a fost confirmat la două păsări sălbatice, mai exact la două lebede, în localitatea Sîngerei.

Totodată, un focar de pestă porcină africană a fost depistat la porcine în localitatea Boghienii Vechi, raionul Ungheni.

În contextul apariției unor focare de gripă aviară în mai multe state, ANSA le recomandă crescătorilor să respecte cu strictețe măsurile de biosecuritate.

Cum pot fi protejate păsările din gospodării

Agenția recomandă ca păsările domestice să fie ținute în curți, în spații închise sau îngrădite, fără acces la lacuri, bălți, râuri și alte surse de apă frecventate de păsările sălbatice.

Hrana și apa trebuie asigurate în spații acoperite, inaccesibile păsărilor sălbatice, iar furajele trebuie depozitate în locuri închise. De asemenea, trebuie limitat accesul persoanelor în zona în care sunt crescute păsările și evitat contactul acestora cu alte animale, inclusiv cu cele de companie.

ANSA recomandă și separarea adăposturilor pentru păsări de cele pentru porci, precum și evitarea folosirii resturilor furajere de la porci pentru hrănirea păsărilor și invers.

La ce simptome trebuie să fie atenți proprietarii

Gripa aviară se poate manifesta prin refuzul hranei și al apei, respirație dificilă, tuse, febră, secreții din cioc, diaree și inflamații ale crestei și bărbițelor.

Alte semne pot fi apariția unor pete de sânge pe pielea picioarelor, paralizia aripilor și picioarelor, răsucirea gâtului, dar și scăderea ouatului sau modificarea formei și aspectului cojii ouălor.

Proprietarii sunt îndemnați să anunțe imediat medicul veterinar sau administrația publică locală în cazul în care observă îmbolnăviri ori decese în rândul păsărilor sau mamiferelor din gospodărie.

Gripa aviară nu se tratează

ANSA avertizează că gripa aviară se poate transmite și la oameni. De aceea, cetățenii sunt îndemnați să respecte regulile de igienă, să se spele pe mâini cu apă și săpun după fiecare contact cu păsările și să procure carnea, ouăle și produsele din carne de pasăre doar din unități comerciale autorizate.

În cazul confirmării bolii, păsările din exploatația afectată sunt sacrificate, iar cadavrele și ouăle sunt distruse. De asemenea, furajele, așternutul și gunoiul de grajd trebuie eliminate, iar spațiile infectate trebuie curățate și dezinfectate riguros.

Agenția precizează că proprietarii ale căror păsări sunt nimicite din cauza gripei aviare beneficiază de despăgubiri.