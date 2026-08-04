Cinci focare de boli la animale au fost confirmate în Republica Moldova într-un interval de mai puțin de două săptămâni. Printre acestea se numără un caz de pestă porcină africană la porci domestici în raionul Vulcănești și patru focare de rabie depistate la câini, bovine și caprine în mai multe localități din țară. Autoritățile sanitar-veterinare anunță că situația este monitorizată și fac apel la proprietarii de animale să respecte măsurile de biosecuritate.

Potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), în perioada 23 iulie – 3 august 2026, pe teritoriul Republicii Moldova au fost înregistrate cinci focare de boli la animale.

Unul dintre acestea este un focar de pestă porcină africană (PPA) la porci domestici, identificat în raionul Vulcănești, localitatea Vulcănești.

Totodată, au fost confirmate patru focare de rabie:

la un câine din localitatea Rezina, raionul Ungheni;

la un câine din localitatea Bubuieci, municipiul Chișinău;

la o bovină din localitatea Nimereuca, raionul Soroca;

la o capră din localitatea Chetrosu, raionul Drochia.

ANSA precizează că, în prezent, pe teritoriul țării este confirmat un singur focar activ de pestă porcină africană, care se află sub supravegherea autorităților competente. Focarele depistate anterior au fost eradicate.

Fermierii, îndemnați să respecte măsurile de protecție

În contextul sezonului de recoltare a cerealelor, ANSA avertizează crescătorii de porcine să fie atenți la riscurile de contaminare și să respecte regulile minime de biosecuritate.

Proprietarii sunt îndemnați să nu hrănească porcii cu cereale proaspăt recoltate sau cu iarbă proaspăt cosită, deoarece acestea ar putea fi contaminate de mistreți purtători ai virusului PPA.

De asemenea, autoritățile recomandă evitarea utilizării resturilor culinare în hrana animalelor și respectarea strictă a regulilor de igienă în gospodării.

Identificarea animalelor este gratuită

ANSA reamintește că identificarea și înregistrarea animalelor este un serviciu gratuit pentru exploatațiile nonprofesionale și oferă mai multe avantaje proprietarilor.

Printre acestea se numără posibilitatea obținerii despăgubirilor de la stat în cazul apariției unor focare de boală sau a unor situații excepționale, dar și comercializarea legală a animalelor și a produselor obținute.

Agenția desfășoară în această perioadă acțiuni de informare și sprijin pentru proprietarii de animale, cu scopul de a preveni răspândirea pestei porcine africane și de a proteja gospodăriile și comunitățile locale.

Autoritățile fac apel la cetățeni să colaboreze cu medicii veterinari și să anunțe imediat orice semne de boală observate la animale.