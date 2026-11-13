Cinci incidente aeriene au fost înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova în perioada 7–13 noiembrie, pe fondul atacurilor lansate de Rusia asupra Ucrainei. Patru dintre cazuri au vizat survolarea neautorizată a spațiului aerian de către obiecte de tip aerostat, iar într-un alt incident au fost descoperite fragmentele unei drone de tip Gheran-2, care a explodat în urma impactului cu un pilon de beton.

Potrivit Ministerului Apărării, la 7 noiembrie, două obiecte de tip aerostat au traversat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova. Acestea au fost observate în zonele localităților Moșana–Elizavetovca și Trifăuți–Ruslanovca.

Alte două survolări au fost înregistrate pe 11 noiembrie, în apropierea localității Tudora, raionul Ștefan Vodă, și a satului Pervomaisc, din regiunea transnistreană.

Dronă de tip Gheran-2, descoperită după o explozie

Cel mai grav incident a avut loc pe 12 noiembrie, în extravilanul localității Antonești, raionul Ștefan Vodă, unde au fost depistate fragmentele unei drone.

Potrivit constatărilor preliminare, aparatul de zbor era de model Gheran-2, cu propulsie turbo-reactivă. Drona ar fi lovit un pilon de beton, iar în urma impactului s-a produs o explozie, care a avut efecte pe o rază de aproximativ 25 de metri.

74 de incidente aeriene de la începutul anului

Ministerul Apărării avertizează că repetarea acestor cazuri demonstrează riscurile de securitate la care este expusă Republica Moldova în contextul războiului din Ucraina. Instituția subliniază necesitatea consolidării capacităților de supraveghere și detectare, dar și a apărării spațiului aerian național.

De la începutul lunii noiembrie au fost raportate șapte incidente aeriene, iar de la începutul anului 2026, numărul acestora a ajuns la 74. Începând cu 2022, autoritățile au consemnat în total 111 astfel de cazuri.

Ministerul Apărării le recomandă cetățenilor să manifeste prudență și să anunțe imediat Serviciul 112 dacă descoperă drone sau fragmente ale acestora.