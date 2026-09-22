Fostul director și trei angajați ai Centrului de Plasament Temporar pentru Persoane cu Dizabilități Adulte din Bădiceni, raionul Soroca au fost trimiși în judecată pentru trafic de ființe umane. Este vorba despre cinci beneficiari ai centrului care au fost exploatați prin muncă și supuși violenței fizice și psihologice. Cazul a ajuns în atenția publică, anul trecut, în urma unei investigații a Ziarului de Gardă.

Potrivit procuraturii generale, victimele au fost scoase din centrul de plasament și transportate la gospodării private. Acolo, au fost obligate să efectueze, munci agricole, îngrijirea animalelor, lucrări gospodărești și servicii de îngrijire, fără a fi remunerate și fără posibilitatea de a refuza munca sau de a părăsi gospodăriile.

Victimele, bătute și intimidate

În unele cazuri, persoanele au fost băute, intimidate și supuse presiunii psihice.

Totodată, după pornirea urmăririi penale, una dintre victime a fost supusă presiunilor ca să-și modifice declarațiile inițiale. În aceste sens, a fost pornită o cauză penală fiind expediată în instanță concomitent cu cauza privind traficul de ființe umane.

Persoanele care activau în cadrul Centrului au profitat de funcțiile deținute, relația de autoritate și încredere, precum și informațiile privind vulnerabilitățile medicale și sociale ale beneficiarilor pentru a-i putea scoate din instituție și a le exploata ulterioar.

Beneficiarii centrului de plasament, lăsați fără prestații sociale și bani

Responsabilii instituției de plasament au utilizat prestațiile sociale și banii care aparțineau beneficiarilor.

Dacă vor fi găsiți vonovați, persoanele ar putea sta de la 7 la 12 ani la închisoare cu privarea dreptului de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate de la 2 la 5 ani.

Directorul și doi angajați ai instituției, plasați în arest preventiv în 2025

În martie 2025, directorul și alți doi angajați ai centrului de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități din Bădiceni, Soroca au fost plasați în arest preventiv pentru trafic de ființe umane. Potrivit procurorilor, din 2021 și până în februarie 2025, cei trei suspecți au exploatat prin muncă persoane cu dizabilități, obligându-le să muncească fără plată la o fermă.

Conform legislației, pedeapsa pentru trafic de ființe umane poate ajunge până la 20 de ani de închisoare.

Cazul, făcut public într-o investigație a Ziarului de Gardă

Ororile prin care au trecut victimele au fost prezentate într-o investigație a Ziarului de Gardă, care timp de doi ani a documentat din interiorul centrului și a discutat cu rezidenții exploatați prin muncă.

„-Nu prea vreau să pasc, dar dacă vezi că cu de-a sila te ține.

-El te impune să stai aici?

-Da, mai amenință.

-De cât timp faci asta?

-De trei ani.

-Și nu îți achită?

-Nu, îmi cumpără apă dulce, înghețată, țigări, îmi mai dă câte un pahar de vin.”

Investigația Ziarului de Gardă a arătat că unii rezidenți ai Centrului din Bădiceni erau duși de angajați la munci gospodărești. În urma dezvăluirilor, Ministerul Muncii a inițiat atunci două anchete, a recunoscut problemele din sistem, a suspendat persoanele vizate și a transferat presupusele victime în servicii sociale specializate.

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