Cinci vagoane semideschise ale unui tren marfar au deraiat astăzi, pe sectorul de cale ferată Cahul–Prut 2. Despre asta, au anunțat responsabilii de la Calea Ferată din Moldova, care au precizat trenul era format din 29 de vagoane și transporta pietriș.

Potrivit CFM, totul s-a întâmplat astăzi, 13 septembrie, în jurul orei 12:20. Cinci vagoane semideschise ale unui tren marfar au deraiat. În urma incidentului, nu au fost înregistrate persoane rănite.

Echipele specializate și de intervenție ale Căii Ferate din Moldova desfășoară lucrări pentru ridicarea vagoanelor deraiate și restabilirea căii ferate.

Calea ferată, nereabilitată din 1956

Reprezentanții întreprinderii precizează că segmentul respectiv de infrastructură feroviară nu a beneficiat de lucrări de reabilitare și modernizare din anul 1956. În prezent, pe acest sector au fost demarate lucrări de reparație capitală, finanțate din mijloacele alocate de Guvernul Republicii Moldova pentru reabilitarea infrastructurii feroviare.

Cauzele producerii incidentului urmează să fie stabilite de specialiști, în conformitate cu procedurile în vigoare.