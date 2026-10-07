Un incendiu a izbucnit în această seară, 7 octombrie, pe strada Ștefan cel Mare și Sfânt, din satul Ciorescu, municipiul Chișinău. La fața locului au intervenit trei echipaje de pompieri și salvatori.

Tatiana Demian
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Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 19:37. Potrivit informațiilor preliminare, flăcările au cuprins mai multe vagoane destinate muncitorilor.

Ajunși la fața locului, pompierii au stabilit că incendiul se manifesta la cinci vagoane. Persoanele aflate în interior s-au evacuat de sine stătător și, potrivit IGSU, nimeni nu a avut de suferit.

Pompierii au reușit să localizeze incendiul la ora 20:21. La această oră, angajații IGSU continuă să lucreze pentru lichidarea completă a arderii.

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