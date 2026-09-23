Șoferii din Capitală sunt prinși nu doar în ambuteiaje sufocante, ci și într-un ping-pong de acuzații între Primăria Municipiului și Poliția Națională. Cele două structuri, întrebate fiind cine poartă răspunderea pentru fluidizarea traficului, se acuză reciproc. Edilul Ion Ceban arată cu degetul spre oamenii legii. Aceștia din urmă întorc acuzațiile. Poliția susține că problema poate fi rezolvată doar prin schimbări de infrastructură, care țin de competența administrației publice locale, indiferent dacă vorbim despre Chișinău sau despre alte localități din țară.

Ion CEBAN, PRIMARUL MUNICIPIULUI CHIȘINĂU: „În responsabilitățile noastre intră infrstructura de mobilitate, pe alocuri lucrările de semaforizare, dar să facem lucrul poliției, noi nu putem face.”

Pavel APOSTOL, ȘEF INTERIMAR, DIRECȚIA SECURITATE RUTIERĂ, INSP: „Ținem să menționăm că fluidizarea circulației rutiere ca atare îi revine în competența administrației publice locale în vederea intervenției în infrastructura rutieră care să permite circularea fluientă.”

Deși susține că fluidizarea traficului din Capitală este responsabilitatea Poliției, edilul critică modul în care inspectorii își fac treaba atunci când dirijează circulația în intersecții.

Ion CEBAN, PRIMARUL MUNICIPIULUI CHIȘINĂU: „Uneori avem impresia că poliția intervine așa că traficul nu numai că nu se regulează, dar ajunge într-un impas total.”

De cealaltă parte, reprezentanții Poliției dau asigurări că inspectorii sunt prezenți zilnic în punctele critice. Însă, intervenția lor poate rezolva blocajele doar temporar.

Pavel APOSTOL, ȘEF INTERIMAR, DIRECȚIA SECURITATE RUTIERĂ, INSP: „Polițiștii în mare parte trebuie să răspundă despre supravegherea traficului rutier, documentarea celor abateri, realizarea activităților de prevenire în trafic și clar lucru în situații de urgență intervenția pentru fluidizarea circulației.”

În timp ce ambele instituții își pasează responsabilitatea, șoferii se sufocă zilnic în ambuteiajele de la orele de vârf.

Dina MUNTEANU, REPORTER PRO TV: „Cele mai mari ambuteiaje se formează la intrările în oraș. Un exemplu este strada Calea Ieșilor, unde, la orele de vârf, coloana de mașini se întinde pe câteva sute de metri. Șoferii sunt nevoiți să aștepte zeci de minute pentru a ajunge în oraș.”

„Este foarte greu, dificil. 40 de minute dintr-o locație în altă locație, dar ce să facem, sunt multe mașini, mulți șoferi.”

„De pe Calea Ieșilor până pe Muncești în jur la o oră.”

„Cum s-a început luna septembrie chiar e ieșit din comun.”

Situația se agravează în special dimineața și seara, când mii de mașini intră și ies din capitală. Expertul în siguranță rutieră, Ilie Bricicaru, afirmă că, pentru a reduce ambuteiajele, intervențiile polițiștilor în trafic nu sunt suficiente. Potrivit acestuia, problema ține în primul rând de modul în care este planificată și gestionată infrastructura rutieră.

Ilie BRICICARU, EXPERT INTERNAȚIONAL ÎN SIGURANȚĂ RUTIERĂ: „Conform legii, gestionarul rețelei rutiere urbane este primăria municipiului Chișinau. În primul rând, să colecteze date de pe rețea. Să aibă date ca să poată să argumenteze toate problemele care apar în oraș. La ziua de azi nimeni din primăria Chișinău, probabil, nu o să ne spună, dar de unde vin toate fluxurile astea? Câte unități de transport, de exemplu, intră dimineața în Chișinău? Și câte ies seara? care sunt fluxurile pe străzi aparte, care sunt străzile cele mai încărcate, dar nu cu vorbe, dar cu cifre, cu date. După care se planifice lucrări, se proiecteze, nu doar se construiască fără proiecte.”

În Capitală sunt înmatriculate oficial aproape 400 de mii de mijloace de transport, la care se adaugă alte zeci de mii de vehicule aflate în tranzit.