Așa-numitul vicepremier de la Tiraspol, Vitalii Neagu a depus actele pentru a candida la funcția de așa-numit președinte al regiunii transnistrene. Acesta trebuie să colecteze semnături în susținerea candidaturii, înainte de a putea fi înregistrat în cursă.

Potrivit Zonei de Securitate, Vitalii Neagu este cetățean al Republicii Moldova și ocupă funcția de așa-numit vicepremier în administrația de facto de la Tiraspol. Anterior, acesta a activat în structurile de drept din regiune și a lucrat pentru compania „Sheriff”.

Potrivit unei investigații jurnalistice publicate de Zona de Securitate, Neagu și familia sa au legături cu grupul de afaceri „Sheriff”. Jurnaliștii au relatat și că acesta ar fi fost pregătit timp de un an pentru a candida la conducerea regiunii.

Cine îl susține

Cu o zi înainte de depunerea actelor, Forumul popular transnistrean i-a propus lui Neagu să candideze. Reprezentanții structurii au anunțat că îi vor susține candidatura și îl vor ajuta să elaboreze programul electoral.

Forumul este condus de Vadim Krasnoselski, actualul lider al regimului de la Tiraspol, care nu mai poate candida pentru un nou mandat.

Când vor avea loc alegerile

Așa-numitele alegeri prezidențiale din regiunea transnistreană sunt programate pentru 13 decembrie 2026. Candidații trebuie să colecteze semnături în susținerea lor pentru a putea fi înregistrați.

Primul care și-a anunțat candidatura a fost Vadim Cravciuc, deputat în așa-numitul Soviet Suprem de la Tiraspol. În februarie, acestuia i-a fost retrasă cetățenia Republicii Moldova.

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