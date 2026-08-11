Ce face, de fapt, un serviciu de informații? Cine sunt oamenii care lucrează în astfel de instituții și cât de aproape de realitate sunt miturile despre activitatea lor? Serviciul de Informații și Securitate lansează o campanie de informare prin care își propune să răspundă acestor întrebări și să explice publicului ce se află în spatele activității de intelligence.

Activitatea serviciilor de informații a fost dintotdeauna înconjurată de discreție, întrebări și interpretări. Tocmai caracterul confidențial al acestei misiuni a alimentat, de-a lungul timpului, numeroase mituri și stereotipuri despre atribuțiile, modul de funcționare și oamenii care lucrează în astfel de instituții.

Prin noua campanie, SIS își propune să ofere publicului o imagine mai clară asupra rolului pe care îl are instituția în protejarea securității statului.

O lună dedicată informațiilor din culisele intelligence-ului

Campania se va desfășura în perioada 11 august – 11 septembrie, în contextul aniversării a 35 de ani de la crearea organelor securității statului.

Pe parcursul acestei perioade, SIS va publica o serie de materiale menite să demonteze mituri și stereotipuri, dar și să prezinte curiozități și informații despre activitatea instituției.

Materialele vor aborda inclusiv întrebări despre misiunea unui serviciu de informații, oamenii care activează în domeniu și rolul intelligence-ului în prevenirea amenințărilor la adresa securității statului.

„Securitatea se construiește prin cunoaștere”

Reprezentanții SIS susțin că o societate bine informată este mai pregătită să înțeleagă provocările de securitate și să contribuie la prevenirea acestora.

Campania îi invită pe cetățeni să urmărească seria de materiale și să descopere ce se află în spatele activității de intelligence, dincolo de percepțiile și miturile formate de-a lungul timpului.